Nürnberg-Bosse geben Klose Job-Garantie

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Miroslav Klose sitzt beim 1. FC Nürnberg vorerst fest im Sattel

Beim 1. FC Nürnberg wackelt der Stuhl von Miroslav Klose bedenklich. Die Club-Bosse haben dem Coach nun aber eine Job-Garantie gegeben.

"Wir führen keine Trainer-Diskussion!", stellte Aufsichtsratsboss Peter Meier gegenüber der "Sport Bild" klar.

Sportvorstand Joti Chatzialexiou pflichtete ihm bei. "Natürlich ist es wichtig, Spiele zu gewinnen. Aber es ist auch wichtig, dass wir einen Menschen wie Miro bei uns haben, der mit Leib und Seele dabei ist", sagte der 48-Jährige dem Blatt.

Klose sei zwar kein Lautsprecher, könne aber trotzdem emotional sein. "Es gibt genügend Trainer, die ebenfalls eine ruhigere Art haben oder hatten und trotzdem erfolgreich waren", merkte Chatzialexiou an.

Mit dem jüngsten 3:2-Sieg gegen Aufsteiger Preußen Münster hat sich Klose zuletzt etwas Luft verschafft. Nach acht Spieltagen liegt der 1. FC Nürnberg derzeit nur auf dem 11. Tabellenplatz der 2. Bundesliga.

Von den Fähigkeiten Kloses ist man beim FCN trotz des vergeigten Saisonstarts überzeugt. "Miro hat ein gutes Auge, er kann ein Spiel hervorragend lesen. Er hat sich, um den Trainer-Beruf zu erlernen, nichts schenken lassen, indem er zum Beispiel in der Jugendabteilung des FC Bayern begonnen hat", betonte Chatzialexiou.

Klose darf beim 1. FC Nürnberg "Fehler machen"

Gerade, dass Klose ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von eigenen Talenten legt, kommt bei dem Sportvorstand gut an. "Wir sind doch alle froh, wenn wir inhaltlich starke Menschen im Verein haben, die jungen Spielern was beibringen wollen und es nicht nur oberflächlich ist", so der ehemalige Sportliche Leiter des DFB.

Kloses Startschwierigkeiten sind für Chatzialexiou (noch) kein Problem. "Zur Wahrheit gehört, dass er in der 2. Liga erst acht Spiele gemacht hat. Er ist ein junger Trainer, hat noch keine 300 Spiele auf dem Buckel", sagte er und ergänzte: "Es ist doch klar, dass man auch mal Fehler macht - und sie auch machen darf. Wir sind froh, dass wir ihn haben."