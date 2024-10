VfB Stuttgart verspricht "Unterstützung" für Pechvogel

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Dan-Axel Zagadou wird dem VfB Stuttgart erneut lange fehlen

Dan-Axel Zagadou ist der derzeit wohl größte Pechvogel beim VfB Stuttgart. Nachdem der Innenverteidiger sich Ende September am Knie verletzte, wurde er nun operiert, das teilten die Schwaben am Donnerstag mit. Außerdem nannte der deutsche Fußball-Vizemeister eine grobe Prognose, wann Zagadou zurückkehren wird.

Sebastian Hoeneß kann noch einige Zeit lang nicht auf die Dienste von Dan-Axel Zagadou zurückgreifen, das steht seit Ende September fest. Dabei gilt der Trainer des VfB Stuttgart als großer Fan des Abwehrspielers, der seit September 2022 bei den Schwaben unter Vertrag steht.

45 Spiele hat Zagadou bislang für den VfB absolviert (ein Tor), weitere werden allerdings vorerst nicht dazu kommen. Denn Zagadou wurde am Mittwoch am rechten Knie operiert. Nötig war dies geworden, weil sich der 25-Jährige im Mannschaftstraining eine Verletzung am Außenband zugezogen hatte.

Immerhin: "Der operative Eingriff verlief erfolgreich", vermeldeten die Stuttgarter. Allerdings fügte der deutsche Vizemeister an: "Dennoch wird 'Daxo' mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen." Ein herber Rückschlag für den Innenverteidiger, mit dem frühestens im neuen Jahr zu rechnen ist.

Besonders bitter: Zagadou hatte sich gerade erst von einem Kreuzbandriss erholt, den er Anfang dieses Jahres (ebenfalls im rechten Knie) erlitten hatte. Dreimal wurde der Abwehrspieler seitdem in Pflichtspielen eingewechselt, war auf dem Sprung zurück in die Startelf, wo er zuletzt am 27. Januar 2024 beim 5:2-Sieg gegen RB Leipzig stand.

VfB Stuttgart leidet mit Zagadou mit

"Daxo war auf dem Weg zurück zu alter Stärke", sagte auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, "umso bitterer für ihn und natürlich auch für uns ist nun dieser Rückschlag".

Zagadou war 2022 von Borussia Dortmund zum VfB gewechselt, hat seitdem wegen zahlreicher Verletzungen aber insgesamt nur wenig für die Stuttgarter gespielt.

"Wir gehen fest davon aus, dass Daxo mit seinem großen Kämpferherz auch diese Herausforderung bewältigen wird. Wir werden ihm jegliche Unterstützung zukommen lassen, die dafür notwendig ist", so Wohlgemuth weiter.

Als Alternative für Zagadou hat sich in dieser Saison der vom 1. FC Köln gekommene Jeff Chabot etabliert, zudem kann Hoeneß nunmehr mit dem 7,5 Millionen Euro teuren Neuzugang Ameen Al-Dakhil planen, der nach einer langen Verletzungspause wieder einsatzfähig ist.