Bundestrainer-Klartext zur Causa Leno

IMAGO/Visionhaus

Bernd Leno wollte nicht zum DFB-Team reisen

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich deutlich zur Personaldebatte um Keeper Bernd Leno geäußert. Der neunmalige Nationalspieler muss sich wohl darauf einstellen, künftig nicht nominiert zu werden.

Nachdem sich zuletzt viele Experten zur Causa Bernd Leno zu Wort gemeldet hatten, bezog nun auch Bundestrainer Julian Nagelsmann deutlich Stellung.

Fulham-Keeper Leno hatte nach einem Gespräch mit dem DFB-Coach seine Reise zum Team abgesagt. Der Grund: Er wollte sich nicht auf die Bank setzen.

"Am Ende lebe ich mit der Erklärung von ihm", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina (Freitag, 20:15 bei RTL und auf RTL+). Es sei "relativ simpel", so der Bundestrainer. "Er hat Forderungen gestellt im Gespräch, die ich aus internen Gründe nicht erfüllen konnte. Deswegen hat er von mir eine interessante Perspektive aufgezeigt gekriegt, die nicht in Kurzfristigkeit, sondern Mittelfristigkeit liegt. Damit war der Spieler aber nicht so zufrieden, sodass er entschieden hat, nicht zu kommen."

Nagelsmann weiter: "Am Ende muss es jeder selber wissen, wie er das gestalten möchte. Bernd hat sich so entschieden."

Nagelsmann: "Er ist keine 25 mehr"

Am Freitag wird VfB-Keeper Alexander Nübel gegen Bosnien erstmals das DFB-Tor hüten. Am Montag gegen die Niederlande soll dann Konkurrent Oliver Baumann sein Debüt feiern. Als dritter Torwart ist Janis Blaswich im Kader.

"Ich habe schon immer gesagt: Ich mache die Tür nicht zu, sie ist aber auch nicht weiter aufgegangen. Das muss ich auch sagen", sagte Nagelsmann in Richtung Leno.

Falls dieser herausragend spielen sollte, alle anderen aber nicht, könne die Tür auch "wieder weiter aufgehen", erklärte Nagelsmann.

"Er ist jetzt keine 25 mehr. Er hat eine gewisse Reife, Dinge zu bewerten. Wenn er sie so bewertet, darf er das gerne machen."

Auch einen kleinen Seitenhieb auf die verschiedenen Experten, die Lenos Absage vorschnell öffentlich beurteilt hatten, konnte sich Nagelsmann nicht verkneifen. "Es zeigt sich wieder: Es ist immer gut, wenn man die Hintergründe weiß, bevor man alles erzählt in der Zeitung."