Nagelsmann offen für DFB-Verbleib

IMAGO/Cathrin Mller/M.i.S.

Rudi Völler will Julian Nagelsmann beim DFB halten

Julian Nagelsmann besitzt beim Deutschen Fußball-Bund noch einen Vertrag bis zur WM 2026, danach könnte der ehemalige Bayern-Coach in den Klubfußball zurückkehren. DFB-Sportdirektor Rudi Völler verriet nun, er wolle Nagelsmann überreden, länger zu bleiben. Der Bundestrainer zeigte sich nicht abgeneigt.

"Ich kann mir alles vorstellen", sagte Nagelsmann am Sonntag in München auf der Pressekonferenz, schränkte allerdings ein: "Aber es ist noch weit hin. Erst mal wollen wir die Nations League gewinnen, erfolgreich die WM-Qualifikation gestalten und dann eine gute WM spielen - dann sehen wir weiter."

Angesprochen auf seine Zukunft wurde der Bundestrainer, weil Sportdirektor Rudi Völler zuvor in die Charme-Offensive gegangen war. "Wir werden versuchen, Julian zu überzeugen, dass es Sinn macht für ihn, noch ein paar Jährchen weiter Nationaltrainer zu bleiben", sagte der einstige Teamchef der Nationalmannschaft am Sonntag in der Sendung "Bild Sport" bei "Welt-TV".

Nagelsmann sei ein "Glücksfall" für den DFB gewesen, betonte Völler. Gemeinsam mit Präsident Bernd Neuendorf werde er sich dafür stark machen, dass der 37-jährige Übungsleiter auch nach dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada im Amt bleibt.

Das dies schwer werden könnte, ist Völler bewusst. "Ich weiß, dass es ihm gefällt, aber er ist noch ein junger Kerl, der vielleicht auch Ambitionen hat, etwas anderes zu machen", gestand er.

Nagelsmann hatte den Posten als Bundestrainer im September 2023 von Hansi Flick übernommen. Im Eiltempo machte er die deutsche Auswahl fit für die EM im eigenen Land.

Jürgen Klopp als Bundestrainer vorerst kein Thema

Obwohl dort im Viertelfinale gegen Spanien Schluss war, wurde die Heim-EM doch zur Erfolgsgeschichte. Erstmals seit Jahren herrschte rund um die DFB-Elf wieder Euphorie und Vorfreude.

Der Stimmungsumschwung, der die Nationalmannschaft noch immer trägt, gilt auch als das Werk von Julian Nagelsmann.

Zuletzt hatte die Debatte um die Zukunft des Bundestrainers wieder Fahrt aufgenommen, nachdem Jürgen Klopp seinen Wechsel zu Red Bull bekannt gegeben hatte.

Der Kulttrainer galt als Wunschlösung des DFB für den Fall, dass Nagelsmann tatsächlich im Sommer 2026 abtritt. Anfänglich kursierten Gerüchte, Klopps Vertrag enthalte eine Ausstiegsoption, sollte der DFB anfragen. Das dementierte der Brausekonzern inzwischen.