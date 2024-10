Beendet Müller nach der Saison seine Karriere?

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Thomas Müller ist Rekordspieler des FC Bayern

Thomas Müller und der FC Bayern gehören einfach zusammen. Doch der Raumdeuter wird nicht jünger. Ist nach der aktuellen Saison Schluss? Ein Bericht legt das nun nahe.

715 Spiele hat Thomas Müller für den FC Bayern bisher gemacht. Einige werden sich noch dazukommen. Unklar ist allerdings, wie viele es am Ende werden. Der Vertrag 35-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Eine Verlängerung ist derzeit aber wohl alles andere als eine Formsache.

Laut "Sky"-Informationen soll ein Karriereende im Sommer eine absolut mögliche Option sein. Transfer-Experte Florian Plettenberg dazu im "TransferUpdate": "Derzeit gehen viele beim FC Bayern aus, dass er seine großartige Karriere beendet. Er könnte die unglaubliche Karriere mit dem 'Finale dahoam" in der Champions League beenden."

Müller-Zukunft beim FC Bayern: Verlängerung nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen

Komplett ausschließen, wollte Plettenberg ein Karriereende des "Raumdeuters" dann aber doch nicht: "Wenn Müller im Frühjahr aber sagt, dass er fit ist und im Gehalt noch ein wenig runter geht, dann kann der FC Bayern gar nicht 'nein' sagen. Er ist das Aushängeschild des Vereins."

Müller selbst wollte sich zu seiner Zukunft zuletzt nicht äußern. In einem Interview mit der DFL sagte er: "Von der Arbeitssituation her sieht es so aus, dass ich bis Sommer Vertrag habe. Dementsprechend versuche ich, in diesem Jahr alles rauszuholen."

"Alles, was danach kommt, das weiß ich jetzt auch selber noch gar nicht, was ich will, was der Verein will, was wir alle wollen. Deshalb habe ich da keine Ahnung", so der 131-malige Nationalspieler und Weltmeister von 2014 weiter.

In seinen 715 Spielen für den FC Bayern erzielte Müller 245 Treffer und bereitete 271 weitere vor. Der Offensivstar ist zudem Rekordspieler des Vereins und gewann mit dem Klub zahlreiche Titel. Im Trophäenschrank des "Ur-Bayern" finden sich unter anderem zwölf Meisterschaften, sechs Pokalsiege, zwei Champions-League-Titel wieder.