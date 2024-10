Fährmann-Zoff mit Schalke wird zur Schlammschlacht

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Ralf Fährmann wurde beim FC Schalke 04 aussortiert

Der Zoff zwischen dem FC Schalke 04 und dem aussortierten Torwart Ralf Fährmann wird immer mehr zu Schlammschlacht.

Nächster Tiefpunkt der Fehde: Die Verantwortlichen der Königsblauen sollen Fährmann für ein Interview, das er der "Sport Bild" gegeben hat, schriftlich abgemahnt haben.

Kurios daran ist, dass das Interview zuvor sogar vom FC Schalke 04 autorisiert und zur Veröffentlichung freigegeben worden war.

"Sport Bild" zufolge sind die S04-Bosse aber verärgert, da Fährmann das Interview ursprünglich ohne Erlaubnis geführt hat. Es störe die Verantwortlichen "massiv", dass der 36-Jährige sein Vorgehen nicht mit dem Klub abgesprochen habe.

Laut dem Bericht will Fährmann nun juristisch gegen die Abmahnung vorgehen.

In dem Interview hatte Fährmann unter anderem über seine Situation beim FC Schalke 04 gesprochen. "Ich habe mir alles hart erarbeitet, habe gekämpft und gelitten. Diesen Vertrag habe ich mir verdient. So einfach ist das", hatte er über seine Zukunft in Gelsenkirchen gesagt.

Fährmanns Arbeitspapier gilt noch bis Ende Juni 2025. Gespräche über eine vorzeitige Auslösung wurden schon einmal geführt - bis dato ohne Einigung.

Außerdem äußerte sich der Torwart über den sportlichen Absturz der Königsblauen. "Das ist brutal schwer. Mit Schalke im Bernabéu zu spielen und nur ein paar Jahre später in der 2. Liga ranzumüssen, das muss man im Kopf erst mal verarbeiten. Ich habe mich oft gefragt, wie es so weit kommen konnte. Eine einfache Antwort darauf gibt es nicht", sagte er.

Der Routinier war auf Schalke zuletzt aussortiert worden. In der U23 des Klubs, die in der viertklassigen Regionalliga West an den Start geht, durfte Fährmann bis zuletzt zwar mit trainieren. Aussichten auf Einsatzzeiten in einem Pflichtspiel gab es aber auch hier keine.

Anfang September zog er sich auch noch einen Außenbandriss im Knie zu und fällt lange aus.