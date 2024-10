Pep-Panik bei ManCity: Über Xabi wird schon gesprochen

IMAGO/Wolfgang Denkinger/DeFodi Images

Leverkusen-Trainer Xabi Alonso steht auch bei ManCity auf der Wunschliste

Englands Serien-Meister Manchester City kämpft derzeit intensiv um einen weiteren Verbleib von Trainer Pep Guardiola. Da dieser nicht Stein gemeißelt ist, werden im Hintergrund bereits Ersatzpläne geschmiedet. In diesen taucht unter anderem der Name von Leverkusen-Coach Xabi Alonso auf.

Bei Manchester City fürchten sie in diesen Tagen zwei "Worst Cases": Der erste wäre eine Verurteilung in dem aktuell laufenden Verfahren gegen die Premier League, die dem Klub in 115 Fällen Regelverstöße zur Last legt. Der zweite wäre ein Abgang von Star-Trainer Pep Guardiola.

Während der Ausgang des Verfahrens und die Nachwirkungen im Fall eines Schuldspruchs Stand heute völlig unabsehbar sind, ist klar, was ein Abgang Guardiolas hinterlassen würde: eine nicht zu schließende Lücke.

Eine Verlängerung des 2025 auslaufenden Pep-Vertrags genießt aus diesem Grund höchste Priorität. "The Athletic" berichtet in diesem Zusammenhang von interner Zuversicht. Guardiolas Verbleib sei zwar nicht sicher, das allgemeine Gefühl im Verein sei aber positiv, heißt es.

Kommt Alonso als Pep-Nachfolger zu ManCity?

Gleichwohl bereitet sich der Verein aber auch auf den Fall der Fälle vor. Sollte der Trainer wirklich nach der Saison 2024/25 gehen, müsste ein adäquater Ersatz her. Zwei Namen sollen das Interesse des englischen Meisters besonders geweckt haben: Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) und Ruben Amorim (Sporting). Über beide Übungsleiter sei hinter verschlossenen Türen gesprochen worden, schreibt "The Athletic".

In Verbindung mit ManCity wurde Alonso bereits vor einigen Monaten gebracht. Im Sommer behauptete das Portal "Football Transfers", die Vereinsführung habe sich "einstimmig" für den Spanier als Guardiola-Ersatz ausgesprochen. Ob sich Alonso im Gegenzug aber auch einen Wechsel nach Manchester vorstellen kann, ist nicht klar.

Die heißeste Spur des aktuellen Bayer-Coaches führt nach wie vor zu Real Madrid. Auch dort ist sein Name omnipräsent. Alonso wird bei den Königlichen als Ancelotti-Erbe gehandelt. Dem Vernehmen nach zeigt sich der Spanier offen für eine Rückkehr in seine Heimat. Auch aus diesem Grund soll er im Sommer unter anderem dem FC Liverpool und dem FC Bayern abgesagt haben.