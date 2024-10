Hoffenheim präsentiert neuen Technischen Direktor

IMAGO/GEPA pictures/ Hans Oberlaender/SID/IMAGO/GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Neuer Technischer Direktor bei der TSG: Paul Pajduch

Der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Paul Pajduch als neuen Technischen Direktor verpflichtet. Das teilten die Kraichgauer am Donnerstag mit. Wie der neue Geschäftsführer Sport der TSG, Andreas Schicker, kommt auch Pajduch vom österreichischen Doublesieger Sturm Graz, wo er bis zuletzt ebenfalls als Technischer Direktor tätig war.

In der Zeit der gemeinsamen Zusammenarbeit in Österreich sei ein "enormes Vertrauensverhältnis entstanden", ließ sich Schicker in der Mitteilung zitieren, er habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, "dass Paul mein absoluter Wunschkandidat für die vakante Stelle des Technischen Direktors hier in Hoffenheim war."

Der 30 Jahre alte Pajduch blickt auf eine Spielerkarriere als Torwart zurück, unter anderem stand er beim österreichischen Bundesligisten SV Kapfenberg unter Vertrag. Der Österreicher komplettiert in Hoffenheim die Sportliche Leitung um Schicker und Frank Kramer (Direktor Sport).