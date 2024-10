Effenberg nimmt Bayern-Star in die Pflicht

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Joao Palhinha muss beim FC Bayern nun liefern

Durch den Ausfall von Aleksandar Pavlovic dürfte Sommerneuzugang Joao Palhinha beim FC Bayern in den kommenden Wochen zur Stammkraft aufsteigen. Klub-Ikone Stefan Effenberg hat den defensiven Mittelfeldspieler in die Verantwortung genommen.

"Das ist jetzt seine Chance, auch gegen Barcelona zu zeigen, dass er doch der richtige Einkauf für den FC Bayern gewesen ist", sagte der 56-Jährige am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1".

Palhinha hatte seinen verletzten Kollegen am Samstag im Topspiel gegen den VfB Stuttgart (4:0) schon frühzeitig ersetzt. Nach der Einwechslung in der achten Minute gewann er zunehmend an Sicherheit. Auch Effenberg attestierte dem 29-Jährigen eine starke Leistung.

"Er hat eine schwierige Zeit und nicht die Spielzeiten. Dann ist es wichtig, keine Fehler zu machen, sondern sich schnell zu integrieren und einfach zu spielen", erklärte der TV-Experte. Eben dies habe er von Palhinha gesehen.

In den kommenden Partien muss der portugiesische Nationalspieler beweisen, dass er die üppige Ablösesumme wert ist, die der FC Bayern im Sommer gezahlt hat. Damals flossen rund 51 Millionen Euro an den FC Fulham.

FC Bayern muss lange auf Pavlovic verzichten

Palhinha selbst ahnte ebenfalls schon bei seiner Einwechslung, wie richtungsweisend der Auftritt gegen den VfB werden könnte.

"Mir ging die Chance durch den Kopf, die sich mir bot", verriet er der "Bild" und fügte an: "In dem Moment hatte ich das Glück, dass der Trainer mich gerufen hat."

Er sei "sehr glücklich" gewesen, "weil ich wusste, dass das eine große Chance für mich sein würde", schloss der Portugiese, der noch am Samstagabend via Instagram Genesungswünsche an seinen jungen Kollegen schickte.

Pavlovic war gegen Stuttgart nach nur wenigen Minuten unglücklich auf der rechten Schulter gelandet und hatte sich dabei das Schlüsselbein gebrochen. Inzwischen wurde der DFB-Shooting-Star erfolgreich operiert. "Sky" berichtet allerdings, dass Pavlovic in diesem Jahr kein Thema mehr sein wird.