Zirkzee plant Blitz-Flucht aus Manchester

Will Ex-Bayern-Profi Joshua Zirkzee schon wieder weg aus Manchester?

Für über 40 Millionen Euro verpflichtete Manchester United im vergangenen Sommer den früheren Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee. Nur wenige Monate später will dieser seine Zelte beim englischen Rekordmeister angeblich wieder abbrechen.

Laut Angaben des italienischen Portals "calciomercato" würde Joshua Zirkzee seine Zeit bei Manchester United lieber früher als später beenden und in die italienische Serie A zurückkehren. Er strebe eine Rückkehr "wahrscheinlich schon im Januar" an, heißt es. Als möglicher Abnehmer wird Juventus Turin genannt.

Ob der englische Rekordmeister den Niederländer kurz nach dessen Ankunft schon wieder abgeben würde, ist nicht klar. Offensichtlich ist hingegen, dass sich Klub und Spieler einen deutlich besseren Start in die gemeinsame Zeit erhofft hatten.

FC Bayern kassiert Millionen für Zirkzee-Wechsel

Für Manchester United kam Zirkzee bisher in elf Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelang ihm nur ein einziges Tor - und das gleich in seinem allerersten Spiel. Gegen den FC Fulham traf der Stürmer am 1. Spieltag der Premier-League-Saison zum viel umjubelten 1:0-Sieg. Mehr Zählbares brachte er in den Wochen danach nicht zustande.

Zirkzees Verpflichtung war in Manchester mit großen Hoffnungen verbunden, nachdem der frühere Bayern-Profi in der Saison zuvor im Trikot des FC Bologna glänzte und dem Klub dabei half, in die Champions League einzuziehen. Seine Leistungen riefen Gerüchten zufolge auch den FC Bayern auf den Plan, der über eine Rückkauf-Option verfügte.

Letztlich gaben die Münchner für den Niederländer aber kein Geld mehr aus, sondern kassierten sogar noch kräftig. Dank einer vertraglich festgelegten Klausel flossen Berichten zufolge sage und schreibe 50 Prozent der von United gezahlten Ablöse in Höhe von 42 Millionen Euro in die Kassen des deutschen Rekordmeisters.