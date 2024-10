Ikone warnt: "FC Bayern muss auf alles gefasst sein"

IMAGO/Jose Breton

Harry Kane trifft mit dem FC Bayern in der Champions League auf den FC Barcelona

Der FC Barcelona bittet den FC Bayern am Mittwochabend zum Champions-League-Tanz. Die Katalanen befinden sich unter Trainer Hansi Flick in starker Form. Ex-Torjäger Giovane Élber warnt die Münchner deshalb vor Barca.

"Das ist ein ganz besonderes Spiel für beide Seiten. Es wird für Bayern nicht einfach gegen diesen Gegner", blickte Élber gegenüber "Sport1" auf den Königsklassen-Kracher am Mittwochabend (21 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) voraus.

Der FC Bayern konnte seine letzten sechs Pflichtspiele gegen den FC Barcelona allesamt gewinnen. Besonders das 8:2 im Viertelfinale des Champions-League-Finalturniers 2020 ist vielen Fans bis heute im Gedächtnis geblieben. Die magische Nacht von Lissabon sei jedoch "schon etwas länger her, jetzt sieht es ganz anders aus. Barca hat unter Flick einen Lauf. Wir kennen ihn sehr gut", ordnete Élber ein.

Élber warnt FC Bayern vor FC Barcelona

Der FC Barcelona führt die Primera División derzeit mit 27 von 30 möglichen Punkten an. Die Katalanen stehen in der Champions League wie auch der FC Bayern aktuell bei einem Sieg und einer Niederlage.

"Raphinha war in der vergangenen Saison nicht gut drauf, jetzt spielt er hervorragend. Barca hat einen jungen Kader; Jungs wie Pedri, Lamine Yamal oder Gavi sind wahnsinnig gut", analysierte Élber den starken Saisonstart des FC Barcelona.

Der 52-Jährige warnte: "Der FC Bayern muss auf alles gefasst sein." Élber schränkte aber gleichzeitig ein, dass der Respekt vor dem deutschen Rekordmeister auf Seiten des FC Barcelona "trotzdem groß" sei.

Die Münchner müssen am Mittwochabend unter anderem auf ihren Ex-Superstar Robert Lewandowski aufpassen. Der 36-Jährige kommt in der laufenden Pflichtspielsaison bis dato auf 14 Treffer in zwölf Einsätzen.

"Lewandowski erlebt gerade einen neuen Frühling. Er ist nicht mehr der Jüngste, aber er hat wieder Spaß am Fußball", erklärte Élber: "In der vergangenen Saison hat man gemerkt, dass er nicht ganz integriert war. Seine erste Saison war hervorragend, aber die zweite war nicht ganz so gut. Aber jetzt kommt er wieder."