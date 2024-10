FC Schalke 04 bestätigt Trainer-Abschied

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Peter Balette (l.) verlässt den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 muss sich nach einem neuen Assistenztrainer umschauen. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstagvormittag offiziell bestätigte, verlässt Peter Balette die Königsblauen auf eigenen Wunsch.

"Wir respektieren Peters Entscheidung und können gut nachvollziehen, dass er aus familiären Gründen in seine Heimat zurückkehren möchte. Für seine Arbeit mit der Mannschaft sind wir ihm sehr dankbar. Wir wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute", wird Schalkes Kaderplaner Ben Manga in einem Klubstatement zitiert.

Balette hatte erst im Sommer beim FC Schalke 04 angeheuert. Die Königsblauen werden "in den kommenden Wochen über die neue Zusammensetzung des Trainer-Teams entscheiden", heißt es in der offiziellen Vereinsmitteilung weiter.

"Ich möchte mich bei allen Schalkern herzlich bedanken. Es hat mir große Freude bereitet, für diesen besonderen Klub mit seinen vielen Fans zu arbeiten", kommt Balette zu Wort: "Dennoch hat die Familie Priorität für mich, deswegen habe ich um die Auflösung meines Vertrags gebeten. Ich wünsche dem Trainer-Team um Kees, der Mannschaft und allen Anhängern alles Gute für die weitere Saison." Der 63-Jährige geht somit zurück nach Belgien.

Turbulenter Schalker Saisonstart

Als Balette beim FC Schalke 04 angefangen hatte, stand sein Landsmann Karel Geraerts noch als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie. Die Königsblauen trennten sich nach einem enttäuschenden Saisonstart im September allerdings vom 42-Jährigen. Jakob Fimpel übernahm interimsweise. Inzwischen ist Kees van Wonderen neuer Cheftrainer des FC Schalke 04.

Der Niederländer verlor bei seinem Debüt mit 0:1 bei Hannover 96. Der FC Schalke 04 empfängt in der 2. Bundesliga am Samstag (13 Uhr) die SpVgg Greuther Fürth. Der Tabellen-14. will dann drei wichtige Punkte einfahren. Balette wird dann nicht mehr auf der S04-Bank mit von der Partie sein.