Nächstes Personalbeben beim VfL Bochum

Hans-Peter Villis legt sein Amt beim VfL Bochum nieder

Mit den Freistellungen von Cheftrainer Peter Zeidler und Sportdirektor Marc Lettau hatte der VfL Bochum in den letzten Tagen bereits für personelle Paukenschläge an der Castroper Straße gesorgt. Nun folgt die nächste Hiobsbotschaft vom Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga.

Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Peter Villis wird beide Ämter beim VfL Bochum "bis auf weiteres" ruhen lassen. Das bestätigte der Revierklub am Donnerstagmittag in einer offiziellen Mitteilung. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" über den Rückzug des Klubchefs berichtet.

Bei der Entscheidung seien "gesundheitliche Gründe" ausschlaggebend gewesen, dass sich Villis als Vorsitzender des Vorstands und des Kontrollgremiums zurückziehen möchte. Nähere Angaben machte der angeschlagene Bundesligist nicht.

Über seine Entscheidung habe Villis zunächst am Mittwochabend die weiteren Aufsichtsratsmitglieder bei einer außerordentlichen Sitzung unterrichtet. Zunächst übernehmen übergangsweise Martin Volpers (im. e.V.) und Uwe Tigges (in der Kapitalgesellschaft) die Aufgaben des 66-Jährigen.

VfL Bochum spielt am Sonntag gegen den FC Bayern

Hans-Peter Villis galt zuletzt als wichtigste Person beim VfL Bochum. Neben seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender bekleidete Villis seit der Ausgliederung der Profi-Abteilung im Jahr 2018 auch den Posten des Vorstandsvorsitzenden des Vereins.

Zuletzt war bereits durchgesickert, dass sich der VfL-Funktionär nicht für immer, sondern bis auf weiteres aus dem Tagesgeschäft bei den Bochumern zurückziehen will.

Sportlich verlief es für den Ruhrgebietsverein in der bisherigen Bundesliga-Spielzeit überaus schlecht. Lediglich ein Zähler steht nach sieben Spieltagen zu Buche, was den 18. und letzten Tabellenplatz bedeutet. Am Sonntagnachmittag kommt Spitzenreiter FC Bayern in das Bochumer Ruhrstadion.