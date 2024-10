Matthäus: Sahin hat falsches Zeichen gesetzt

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Nuri Sahin trainiert seit dieser Saison Borussia Dortmund als Cheftrainer

Der heftige Champions-League-Knockout gegen Real Madrid brachte BVB-Coach Nuri Sahin deutliche Kritik ein. Weltmeister Lothar Matthäus sieht den Trainer in der Verantwortung.

Lothar Matthäus hat auf die Kritik an Dortmund-Trainer Nuri Sahin reagiert. Vor allem die Systemumstellung in der Partie bei Real Madrid (2:5) auf eine defensivere Variante mit einem zusätzlichen Verteidiger war in den vergangenen Tagen viel diskutiert worden.

"Wenn dieser Schuss nach hinten losgeht, steht der Trainer in der Kritik. Das muss er sich gefallen lassen", sagte Lothar Matthäus zu RTL/ntv und sport.de.

Sahin habe bei der Umstellung sicher eine Idee "dahinter gehabt", so der TV-Experte. Allerdings habe der 36-Jährige ein Zeichen gesetzt, "das man in Madrid nicht setzten darf": "Ich spiele defensiver, nur noch kompakt in der Defensive, kaum mehr offensive Attacken. Das hat im Endeffekt dazu beigetragen, Madrid das Gefühl zu geben: Wir können uns mehr nach vorne erlauben. Das hat die Mannschaft klar ausgenutzt", analysierte Matthäus.

BVB bricht völlig ein

Nach einer 2:0-Halbzeitführung durch die Tore von Donyell Malen und Jamie Gittens brach der BVB in der Champions-League-Partie komplett ein. In der zweiten Halbzeit zerlegten die Real-Stars um den glänzend aufgelegten Vinicius Jr die BVB-Defensive regelrecht. Fünf Tore schenkten die Königlichen den Gästen nach dem Seitenwechsel ein.

"Natürlich wird danach der Trainer kritisiert", sagte Matthäus. "Er wird es vielleicht jetzt auch einsehen, dass er besser was anderes gemacht hätte. Man weiß es halt nicht vorher. Der Trainer ist dann in der Verantwortung und muss sich der Verantwortung stellen."

Sahin stellte sich am Freitag der Kritik auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Augsburg.

"Der Anspruch in Dortmund ist immer riesig durch den Erfolg der letzten Jahre. Das war mir von Beginn an klar. Wenn du 2:0 führst, eine taktische Umstellung machst und dann 2:5 verlierst: Ich habe nicht erwartet, dass ich nicht kritisiert werde. Das wäre fatal, das zu denken", so Sahin. "Das ist das Schicksal eines Trainers. Ich kann damit umgehen. Es gab in der Vergangenheit auch sehr viel Lob und die Zeiten werden auch wiederkommen".

Nach der 2:5-Niederlage hatte Sahin bereits erklärt, dass sein Plan in der zweiten Halbzeit "nicht aufgegangen" sei, "das ist mein Fehler, dem ich mich stellen muss", so der BVB-Trainer. Mit den Wechseln habe er für "Absicherung" sorgen wollen, damit "Rodrygo und vor allem Vini nicht so leicht in Eins-gegen-Eins-Duelle kommen". Das ging gründlich schief und Vinicius Junior nutzte seine Freiheiten zu drei Toren (62., 86., 90.+3). "Die zweite Halbzeit ist extrem bitter. Wir haben sehr, sehr schlecht verteidigt, dazu kommt die individuelle Klasse von Real", sagte Sahin.