Enthüllt: Bayern wollte Raphinha verpflichten

IMAGO/Daisuke Nakashima

Barcelona-Star Raphina erzielte gegen den FC Bayern drei Treffer

Der FC Bayern hat in der Champions League am 3. Spieltag gegen den FC Barcelona eine herbe 1:4-Niederlage hinnehmen müssen. Eine überragende Leistung zeigte dabei Raphinha, der mit drei Treffern zum Albtraum des deutschen Rekordmeisters wurde.

Dabei wäre der Brasilianer vor ein paar Jahren wohl beinahe beim FC Bayern gelandet. Das berichtet "Bild"-Fußballchef Christian Falk in seinem Podcast "Bayern-Insider".

"Raphinha hat gegen Bayern genau das gemacht, wo wir immer vor gewarnt haben. Der ist in die freien Räume reingestoßen. Bayern wusste, was Raphinha für eine Qualität hat. Sie wollten ihn tatsächlich holen, das war im Sommer 2022", so Falk.

Raphinha blüht unter Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick auf

Damals spielte der Flügelstürmer noch in der englischen Premier League für Leeds United. Hasan Salihamidzic, zu der Zeit Sportvorstand beim FC Bayern, kannte den damaligen Klub-Boss der Engländer Andrea Radrizzani noch aus seiner Zeit in Italien und nahm Kontakt auf.

"Damals gab es sogar mehrere Geheimtreffen. Hasan Salihamidzic wollte ihn aus Leeds holen. (...) Er hat da immer wieder abgeklopft, was möglich wäre. Sie haben damals allerdings 65 Millionen Euro plus Boni aufgerufen. Am Ende war man dann nicht so überzeugt, dass er dieses Geld wert ist", erklärte Falk weiter.

Besonders bitter: Letztendlich entschied man sich in München für die Verpflichtung von Sadio Mané. Der Senegalese kam als Superstar vom FC Liverpool, wurde als "Königs-Transfer" angepriesen und musste den Klub nach nur einem Jahr und einem folgenschweren Schlag gegen Mitspieler Leroy Sané wieder verlassen.

Raphinha wechselte im selben Sommer für rund 58 Millionen Euro zum FC Barcelona. Nach zwei durchwachsenen Spielzeiten fand der 27-Jährige unter Hansi Flick zuletzt seine Top-Form. In seinen bisher 13 Einsätzen gelangen dem 29-maligen brasilianischen Nationalspieler schon neun Treffer. Acht weitere Treffer bereitete er vor. Zudem ist er, in Abwesenheit von Marc-André ter Stegen, Kapitän des Teams.