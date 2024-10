Das sagt Matthäus zur Taktik-Debatte rund um den FC Bayern

IMAGO/Mika Volkmann

Lothar Matthäus analysiert die letzten Auftritte des FC Bayern

Rund um den FC Bayern herrscht nach der deutlichen Pleite gegen den FC Barcelona eine Taktik-Debatte. Die Kernfrage: Lässt Trainer Vincent Kompany seine Mannschaft zu offensiv agieren? RTL-Experte Lothar Matthäus ist der Ansicht, dass die zurückliegende Champions-League-Partie auch hätte anders ausgehen können.

Kompany habe im zurückliegenden Bundesliga-Topspiel gegen den VfB Stuttgart (4:0) am vergangenen Wochenende in der ersten Hälfte nicht ganz so offensiv agieren lassen wie zuvor, analysierte Matthäus gegenüber RTL/ntv und sport.de.

In der Champions League gegen den FC Barcelona (1:4) war dann erneut eine angriffslustige Ausrichtung zu erkennen gewesen. Der Schuss sei "erst einmal nach hinten losgegangen", erinnerte der Weltmeister von 1990 an das frühe 0:1 durch Raphinha in der ersten Spielminute. "Dann haben sie sich geschüttelt, sind gut in das Spiel zurückgekommen und haben viele Torchancen kreiert."

Die "letzte Konzentration beim Abschluss" und "der letzte Pass" hätten letztlich gefehlt, um die Partie nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Harry Kane (18. Minute) zu drehen. Der FC Bayern habe "eigentlich Riesenchancen liegenlassen, um das Spiel in der ersten Halbzeit anders zu gestalten als es das Ergebnis am Ende ausgesagt hat", resümierte Matthäus.

FC Bayern zahlt gegen Barca Lehrgeld

Robert Lewandowski (36.) und Raphinha (45.) hatten den FC Barcelona am Mittwochabend noch vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht. Raphinha war es ebenfalls, der durch seinen dritten Streich (56.) nach dem Seitenwechsel für die Blaugrana alles klar machte.

Der FC Bayern rangiert nach der zweiten Niederlage im dritten Spiel nur noch auf dem 23. Platz in der neugeschaffenen Champions-League-Ligaphase. Die Münchner thronen in der Bundesliga dagegen an der Tabellenspitze.

Für die Kompany-Elf geht es im deutschen Fußball-Oberhaus am Sonntag (15:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) auswärts gegen den VfL Bochum weiter.