"Alarmzeichen": Kritik am FC Bayern immer schärfer

Der FC Bayern präsentierte sich defensiv zuletzt nicht sattelfest

In den ersten Wochen der Saison 2024/2025 eilte der FC Bayern von Sieg zu Sieg, teilweise wurden die gegnerischen Teams in ihre Einzelteile zerlegt. Doch der Münchner Motor ist zuletzt etwas ins Stottern geraten, Trainer Vincent Kompany steht erstmals in der Kritik. Kultcoach Peter Neururer schlägt Alarm.

"Über die Qualität der Bayern müssen wir nicht sprechen. Aber die Mannschaft ruft sie nicht ab, weil ihr gesamtes mannschaftliches Denken offensiv ausgerichtet ist", kritisierte der 69-Jährige im Interview mit "GMX".

Neururer deutlich: "In der Bundesliga reicht das allemal, um wieder Meister zu werden. Gegen Barca war das ein unterirdisches gesamtheitliches Defensivverhalten. Unterirdisch, weil die Zweikämpfe gar nicht angenommen wurden."

In der Champions League war der deutsche Rekordmeister beim FC Barcelona unlängst mit 1:4 unter die Räder gekommen. Im Anschluss wurden erste Zweifel am taktischen Ansatz der Bayern laut.

"Das hat etwas mit der gesamten Denke zu tun, nicht mit der Qualität oder Aktionen einzelner Spieler. Die Mannschaft muss ihr gesamtes Potenzial überprüfen und dann gewissermassen umdenken, denn das gesamte mannschaftliche Denken in Bezug auf das Defensivverhalten ist nicht internationale Spitze. Dann bringen dir die ganzen Weltklassenspieler nichts", gab Neururer zu bedenken.

Seine eindringliche Warnung an den FC Bayern: "Unter dem Strich ist es ein Alarmzeichen, dass sich da etwas ändern muss."

Worst Case beim FC Bayern? "Wenn sie ausscheiden sollten ..."

Erst im Sommer hatte Kompany die Nachfolge von Thomas Tuchel angetreten und dem Team einen sehr viel risikofreudigeren Spielstil eingeimpft. In Barcelona ging dieser jedoch komplett nach hinten los.

"Wenn es sich wiederholen sollte, dann gibt es wieder Diskussionen", prophezeite Neururer, dass die Luft auch für Kompany irgendwann dünner werden könnte.

Der Worst Case sei das frühzeitige Aus in der Königsklasse: "Wenn sie ausscheiden sollten, dann brennt der Baum richtig. Dann sollten sich wirklich alle hinterfragen."