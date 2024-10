Musiala packt über "bitteres" Barca-Debakel aus

IMAGO/RHR-FOTO

Emotionales Auf und Ab für Jamal Musiala und den FC Bayern

Beim souveränen 5:0-Erfolg gegen den VfL Bochum gab sich der FC Bayern am Sonntag keine Blöße. Mit der Leistung beim Schlusslicht waren die Münchner Protagonisten zufrieden, allerdings ist das Champions-League-Debakel in Barcelona (1:4) noch nicht ganz raus aus den Köpfen. Teil zwei der Wiedergutmachung soll nun im DFB-Pokal folgen.

Trainer Vincent Kompany sprach gegenüber "DAZN" von einer Performance, die "souverän und seriös" war, er sei "sehr glücklich über das Ergebnis" in Bochum.

Torschütze Kingsley Coman ergänzte mit Respekt für den Gegner: "Am Anfang war es ein wenig schwer, es war viel Tempo im Spiel. Wir sind aber drangeblieben, haben alles gegeben. Am Ende hat es gut funktioniert."

Und auch der überragende Jamal Musiala sah "ein gutes Spiel" der Bayern beim kriselnden VfL, der immerhin zwei der letzten drei Heimspiele gegen den Rekordmeister gewonnen hatte. "Es ist nicht leicht, wir wissen, wie es letztes Jahr hier war", so der DFB-Star.

Keinen Hehl machte Musiala aus der Tatsache, dass das 1:4 in Barcelona am vorigen Mittwoch immer noch nachwirkt. "Keiner von uns will verlieren. Das war echt bitter, es hat uns wehgetan", gestand der 21-Jährige.

FC Bayern richtet Blick auf den DFB-Pokal

Bevor man sich in der Champions League rehabilitieren kann, steht jedoch erst einmal der DFB-Pokal auf dem Programm. Rekordsieger Bayern will sich nach Jahren des Frustes noch einmal neu verlieben.

"Wir wissen, wie schön es ist, in Berlin den Pokal zu gewinnen, wie geil die Erfahrung ist. Da wollen wir dieses Jahr unbedingt hin", erklärte Konrad Laimer vor dem Zweitrundenspiel beim FSV Mainz 05 am Mittwoch (20:45 Uhr/ZDF und Sky).

Die Bayern standen seit ihrem Triumph 2020 nicht mehr im Pokalfinale, in den vergangenen vier Saisons kam das Aus spätestens in der Runde der letzten acht.

Besonders die Pleiten beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken 2023 sowie beim damaligen Zweitligisten Holstein Kiel 2021 blieben in Erinnerung. Auch ein 0:5 bei Borussia Mönchengladbach war extrem schmerzhaft.

"Wie schnell man im Pokal raus sein kann, haben wir letztes Jahr erst wieder erlebt", betonte Laimer mit Bezug auf die Saarbrücken-Blamage: "Das macht keinen Spaß."

Auch Sportvorstand Max Eberl forderte unmissverständlich den Einzug ins Achtelfinale: "Wir fahren dahin und wollen weiterkommen."