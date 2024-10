"Lächerlich gemacht": Basler-Attacke auf den FC Bayern

IMAGO/Rene Traut

Mario Basler kritisiert den FC Bayern

Auch eine Woche später ist die 1:4-Demütigung in Barcelona noch großes Thema beim FC Bayern. Der frühere Münchner Mario Basler sieht viele Verantwortliche für die Champions-League-Klatsche.

"Sie sind teilweise in ihre Einzelteile auseinander gefallen", bemängelte der 55-Jährige in seinem Podcast "Basler ballert". Erfahrene Profis wie Joshua Kimmich und Serge Gnabry seien von Youngster Lamine Yamal "lächerlich gemacht" und "hergespielt" worden.

Basler unkte: "Die haben am Donnerstag immer noch ein bisschen Schwindel gehabt."

In der Tat war die Defensivarbeit des deutschen Rekordmeisters gegen Hansi Flicks Barca unzureichend. Im Anschluss entbrannte eine Debatte über die taktische Ausrichtung der Mannschaft von Vincent Kompany.

Für Basler waren in erster Linie jedoch die Spieler Schuld an dem Debakel. Kimmich, lange Zeit das Lieblingsopfer des Europameisters von 1996, spiele generell zwar eine "gute Saison", müsse in schwierigen Phasen aber auch mal "ein Zeichen setzen".

Basler rät Kompany zu Taktik-Wechsel beim FC Bayern

Und Kompany? Von dem hätte sich Basler "gewünscht, dass er an seiner Defensive mal ein bisschen was macht". Eine mögliche personelle Alternative sei Eric Dier gewesen. Der Engländer spielt in dieser Spielzeit bislang kaum eine Rolle.

"International gegen große Mannschaften ist die Taktik vielleicht auch manchmal die falsche, wenn du immer wieder sagst, wir spielen immer weiter nach vorne", gab Basler zu bedenken.

Denn: "Wenn du so eine Mannschaft hast wie Barcelona, die Geschwindigkeit haben und fußballerisch eigentlich überlegen sind, dann muss ich vielleicht taktisch anders aufdrehen. Dann spiele ich halt ein bisschen defensiver und versuche, über den einen oder anderen Konter zum Erfolg zu kommen."

Vor Basler hatten bereits zahlreiche andere Experten kritisiert, wie waghalsig der FC Bayern zuletzt aufgetreten ist. In der Bundesliga ging das meistens gut, auf internationaler Ebene wurde der Rekordmeister allerdings schon mehrfach für seinen riskanten Ansatz bestraft.