Klub-Legenden fällen vernichtendes Urteil über Schalke

Der FC Schalke 04 befindet sich im freien Fall

Auch der DFB-Pokal brachte dem FC Schalke 04 nicht das dringend benötigte Erfolgserlebnis. Nach dem klaren 0:3 bei Bundesligist FC Augsburg müssen die Königsblauen ihren Fokus einzig und allein auf den Klassenerhalt in der 2. Liga legen. Doch im Umfeld wachsen die Zweifel am Team, gleich mehrere Knappen-Legenden schlagen Alarm.

Vor der Saison hoffte der FC Schalke, im Rennen um den Aufstieg ein Wörtchen mitreden zu können. Mittlerweile ist in Gelsenkirchen jedoch Ernüchterung eingekehrt.

Nur das bessere Torverhältnis hält S04 derzeit noch auf Tabellenplatz 15, Eintracht Braunschweig auf dem Relegationsrang hat ebenfalls acht Punkte auf dem Konto. Keine Frage, die Situation ist höchst brenzlig.

Den ersten Joker, nämlich den Trainer zu wechseln, hat der Krisenklub bereits gezogen - ohne Erfolg. Seit Kees van Wonderen den glücklosen Karel Geraerts beerbt hat, gingen alle Pflichtspiele verloren.

Besonders deprimierend war das 3:4 in der Liga im Heimspiel gegen Greuther Fürth. Gleich vier Schalke-Ikonen wählten nach dem Horror-Auftritt deutliche Worte.

"So kann es nicht weitergehen", betonte Kult-Stürmer Klaus Fischer im "Fussball Legenden Talk": "Wenn man die Spiele sieht - da wird mir angst und bange."

Ähnlich klang Rüdiger Abramczik: "Ich habe sowas in der Art und Weise auch noch nicht gesehen. Dass man so schnell so doofe Tore reinkriegt." Teilweise sei es "wie im Kindergarten".

Der 68-Jährige war schockiert, wie ängstlich sich die Knappen gegen den Kleeblatt präsentierten. "Meine Güte, Greuther Fürth, ich bitte euch! Da brauchst du normalerweise doch keine Angst haben, dass du den Arsch vollkriegst."

Und doch ging die königsblaue Hintermannschaft gegen die Franken komplett baden.

Trainereffekt beim FC Schalke 04 "verpufft"?

Auch für Olaf Thon waren die jüngsten Eindrücke aus der Veltins-Arena nur schwer zu ertragen.

"Von Anfang an hat man gemerkt, dass die Mannschaft nicht frei war, einen Rucksack drauf hatte. Und so hat sie dann auch gespielt", urteilte der Weltmeister von 1990 im "praemium Talk": "Grundsätzlich war die Körpersprache nicht gut."

S04-Urgestein Dietmar Schacht ergänzte, dass der Trainereffekt schon "verpufft" sei. Fürth sei "in allen Belangen überlegen" gewesen.