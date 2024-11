Medien: Dier-Zeichen beim FC Bayern stehen auf Abschied

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Eric Dier kommt beim FC Bayern in dieser Saison nicht in Fahrt

In der vergangenen Saison war Winter-Neuzugang Eric Dier noch einer der großen Gewinner beim FC Bayern. Unter Vincent Kompany spielt der Engländer aber keine Rolle mehr. Ein Abschied im kommenden Sommer zeichnet sich immer mehr ab.

In lediglich fünf Spielen kam Eric Dier in der laufenden Saison für den FC Bayern zum Einsatz, nur ein einziges Mal stand der Innenverteidiger dabei in der Startelf. Unter Thomas Tuchel war er in dieser noch fest gesetzt, doch Vincent Kompany hat offenkundig keine Verwendung für den Routinier, der im Winter 2023/24 als Feuerwehrmann für die Abwehr geholt worden war.

Die "Bild" berichtet angesichts des Status quo, dass alles auf einen Abschied Diers im kommenden Sommer hindeutet. Die Tendenz gehe bei ihm in Richtung ablösefreier Abgang nach der Saison 2024/25.

FC Bayern spielt das falsche System für Dier

Dier hat spürbar unter dem Vollgas-Fußball von Kompany zu leiden. Die Abwehrkette des Rekordmeisters steht enorm hoch, entsprechend viel Platz gibt es zwischen der letzten Linie und dem eigenen Tor. Weil der Engländer im Vergleich zu seinen Konkurrenten deutliche Tempo-Defizite hat, passt er nichts ins System. Wenn Hiroki Ito bald wieder zur Mannschaft stößt, dürften seine Einsatzchancen noch weiter sinken.

Als Transfer-Fehlschlag würde Dier aber wohl selbst bei einem ablösefreien Abgang im kommenden Sommer nicht in die Annalen eingehen. Der 30-Jährige kostete die Münchner Mitte Januar 2024 lediglich eine Leihgebühr in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Wenige Monate später wurde sein fester Wechsel ablösefrei eingetütet.

Gerade in seinem ersten Halbjahr in München galt der Engländer lange Zeit als unverzichtbar, weil er deutlich weniger individuelle Fehler als seine Nebenleute machte. Unter Tuchel kam er deshalb auch in 15 Rückrunden-Spielen zum Einsatz, in der Champions League lief er zudem weitere fünf Mal für den Rekordmeister auf.