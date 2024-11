Gute Nachrichten für Bayerns Boey

AFP/SID/LUKAS BARTH

Bayern-Profi Sacha Boey ist wieder dabei

Sacha Boey steht beim FC Bayern München vor seiner Rückkehr.

Der 24 Jahre alte Verteidiger absolvierte nach wochenlanger Verletzungspause am Montag erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings beim deutschen Rekordmeister, der am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) in der Champions League gegen Benfica Lissabon spielt.

Boey hatte sich Mitte September einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen.

Zuletzt hatte schon Sportdirektor Christoph Freund die Hoffnung geäußert, dass der Franzose "bald wieder zur Verfügung steht". Auch mit Hiroki Ito ist nach einem Mittelfußbruch wohl in Kürze wieder zu rechnen.

Dagegen muss der FC Bayern noch "einige Wochen" (Freund) auf den verletzten Josip Stanisic (Außenbandriss im Knie) verzichten.

Erst im neuen Jahr steht zudem Nationalspieler Aleksandar Pavlovic nach seiner Schulter-OP wieder zur Verfügung.