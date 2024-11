Bänderverletzung? Dynamo sorgt sich um Offensiv-Juwel

IMAGO/Lutz Hentschel

Tony Menzel wird Dynamo Dresden vorerst fehlen

Dynamo Dresden präsentierte sich in der bisherigen Drittliga-Saison auffallend inkonstant. Nun droht dem sächsischen Traditionsklub auch noch ein wochenlanger Ausfall von Shootingstar und Eigengewächs Tony Menzel. Der 19-Jährige soll sich an den Bändern verletzt haben.

Sechs Spiele in 14 Tagen: Hinter Drittligist Dynamo Dresden liegen stressige Wochen. Ganz zufriedenstellend verliefen diese für den Traditionsklub allerdings nicht. Neben dem Aus im DFB-Pokal holte das Team von Thomas Stamm nur fünf von möglichen zwölf Punkten in der Liga.

Zu wenig für den ambitionierten Ostverein, der die Rückkehr in die 2. Bundesliga als Saisonziel ausgegeben hat. In der Tabelle ist Dynamo auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht. Noch bitterer für die Dresdner: Zumindest in der nächsten Partie wird wohl Eigengewächs Tony Menzel nicht zur Verfügung stehen.

Wie lange fehlt Tony Menzel Dynamo Dresden?

Der 19-Jährige, der in dieser Spielzeit mit vier Treffern und zwei Vorlagen in 15 Pflichtspielen bereits für Furore sorgte, verletzte sich beim Pokal-Fight gegen Darmstadt am Knie und stand daher beim Gastspiel in Ingolstadt nicht zur Verfügung. Droht dem Youngster möglicherweise ein längerer Ausfall?

Laut "Bild" ergab eine Untersuchung in der sächsischen Landeshauptstadt, dass die Bänder des Mittelfeldspielers in Mitleidenschaft gezogen wurden. Deshalb soll auch ein Einsatz beim kommenden Ligaspiel gegen den VfL Osnabrück am Samstag (14:00 Uhr) kein Thema sein.

Stattdessen hofft man beim Drittligisten darauf, dass das Eigengewächs beim Aufeinandertreffen mit Saarbrücken im Anschluss an die Länderspielpause wieder zur Verfügung steht. Auch eine mögliche Nominierung für die deutsche U20-Auswahl dürfte sich zerschlagen haben.

Zuletzt machten erste Gerüchte die Runde, dass Menzel mit seinen starken Leistungen auch das Interesse höherklassiger Klubs geweckt habe. Sportgeschäftsführer Thomas Brendel wollte einen Verkauf nicht ausschließen.