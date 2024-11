Modeste zu Schalke? Gerüchte verdichten sich

IMAGO/Revierfoto

Anthony Modeste könnte zum FC Schalke 04 wechseln

Wechselt Anthony Modeste tatsächlich zeitnah zum FC Schalke 04? Entsprechende Gerüchte, die in den letzten Tagen aufkamen, wurden nun von einer vereinsnahen Quelle untermauert.

Der FC Schalke 04 ist offenbar tatsächlich an einer Verpflichtung von Anthony Modeste interessiert. Die vereinsnahe "WAZ" hat nun entsprechende Berichte, die am Freitag und Samstag die Runde machten, bestätigt. Am Interesse der Schalker am derzeit vereinslosen Franzosen sei "etwas dran".

Weiter schrieb die für gewöhnlich gut informierte Zeitung, dass der Fußball-Zweitligist im Moment "mehrere Optionen" prüfe, "um die sportliche Wende einzuleiten". Modeste sei dementsprechend (nur) eine davon.

Zuvor hatten das Portal "fussballtransfers.com" und später auch "Sky" vermeldet, dass die Königsblauen mit dem 36-Jährigen verhandeln. Während der Pay-TV-Sender von andauernden Gesprächen berichtete, holte "fussballtransfers.com" noch weiter aus und verriet, dass die S04-Bosse dem Angreifer sogar bereits einen ersten Vertragsentwurf vorgelegt hätten.

Allerdings soll Modeste wegen der schwierigen Verhältnisse beim Revierklub, der sich in akuter Abstiegsgefahr in der 2. Bundesliga befindet, noch zögern.

Modeste ein alter Bekannter

Der in Köln lebende Modeste, der in der Vergangenheit gleich dreimal für den dortigen Effzeh aktiv war, ist seit dem Sommer vertragslos und wäre damit sofort und ohne Transfergebühr zu haben.

Modestes Arbeitspapier bei Al Ahly war zuvor Ende Juni ausgelaufen. Mit dem ägyptischen Fußball-Rekordmeister hatte Modeste in 2023/24 Meisterschaft, Pokalsieg und Superpokalsieg gefeiert und zudem noch die CAF-Champions-League gewonnen. Sechs Tore und vier Vorlagen hatte er in 31 Partien wettbewerbsübergreifend dazu beigetragen.

Bundesliga-Fans ist Modeste noch bestens bekannt aus der bereits genannten Zeit beim 1. FC Köln (79 Tore und zehn Assists in 157 Spielen), bei der TSG 1899 Hoffenheim (19 Tore und sechs Vorlagen in 55 Spielen) und seiner letzten und weniger erfolgreichen Deutschland-Phase bei Borussia Dortmund (zwei Tore und ein Assist in 19 Spielen).