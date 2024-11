Bayern-Patron Hoeneß tönt: "Besser geht's nicht!"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Uli Hoeneß ist mit dem Saisonstart seines FC Bayern zufrieden

Der FC Bayern ist aktuell so stabil drauf wie schon lange nicht mehr, hat zum ersten Mal seit vier Jahren wieder fünf Zu-Null-Siege in Serie gefeiert. Nach dem 1:0-Auswärtserfolg beim FC St. Pauli betonte auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß seine Zufriedenheit mit dem Saisonstart der Münchner.

Angesprochen auf den bisherigen Bundesliga-Start des FC Bayern mit 26 Punkten aus den ersten zehn Partien meinte der langjährige Bayern-Macher gegenüber dem "kicker": "Besser geht's nicht!"

Rein punktemäßig steht der deutsche Rekordmeister dabei gar nicht besser da als in der Vorsaison, in der unter dem damaligen Cheftrainer Thomas Tuchel ebenfalls eine bockstarke Startphase in die Spielzeit 2023/2024 gelungen war.

Der große Unterschied ist allerdings, dass mit RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund die versammelte Konkurrenz mehr oder weniger oft patzt und bereits abgehängt scheint. Vor allem der Titelverteidiger aus Leverkusen sowie der BVB könnten derzeit mit zehn beziehungsweise elf Punkten Rückstand nicht im Ansatz mithalten.

FC Bayern reist am 30. November zum BVB

"Nach längerer Zeit können wir uns während einer Länderspielpause schön zurücklehnen, Sorgen haben die anderen Vereine", brachte es Uli Hoeneß süffisant auf dem Punkt. Der 72-Jährige hatte sich schon zuvor durchaus angetan von der Spielweise unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany gezeigt.

Für den FC Bayern geht es in der Meisterschaft am 22. November (ab 20:30 Uhr) zur Eröffnung des elften Spieltags zu Hause gegen den FC Augsburg. Dann kann der erste Tabellenplatz weiter zementiert werden.

Anschließend steht das Prestige-Duell bei Borussia Dortmund am 30. November an (ab 18:30 Uhr). Nach derzeitigem Stand scheint es dabei durchaus wahrscheinlich, dass spätestens dann die Schwarz-Gelben endgültig von den Münchnern abgeschüttelt werden.