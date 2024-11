Marco Reus berichtet von "Horror"-Erfahrung in den USA

IMAGO/Soobum Im

Marco Reus ist im Sommer vom BVB in die MLS gewechselt

Sportlich läuft es für Marco Reus nach seinem Abschied von Borussia Dortmund im Sommer in der MLS derzeit nach Maß, mit La Galaxy nimmt der frühere BVB-Kapitän in den Playoffs Kurs aufs Finale. Doch abseits des Fußballer-Lebens hat Reus derzeit noch mit Problemen in den USA zu kämpfen. Der 35-Jährige berichtete nun von einer echten "Horror"-Erfahrung.

Marco Reus ist fußballerisch bestens in den USA und in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) angekommen. Doch neben dem Platz hatte der frühere BVB-Star zuletzt einige Probleme zu bewältigen. Im Mittelpunkt dabei: Die Haussuche des 35-Jährigen, die Reus zusammen mit seiner Frau Scarlett vor eine echte Herausforderung stellte, wie er im "Paul-Ripke-Podcast" verriet.

Mehr als zwei Dutzend Immobilien schaute sich das Ehepaar laut eigenen Angaben an, blieb am Ende bei zwei Häusern hängen.

"Wir haben festgelegt, dass wir uns für mein Haus entscheiden wollen", zitiert "Bild" Reus aus dem oben genannten Podcast. Und auch Scarlett sagte, dass ihr Entschluss nicht auf das von ihr favorisierte Objekt, sondern auf jenes fiel, das ihrem Mann mehr zusagte.

"Wir haben uns für das andere entschieden. Und dann ging der Horror los", erklärte sie. Als sie nämlich am vom Fußball-Profi gewählten Haus ankamen, sahen sie nicht nur, das die Garagentür eingetreten, sondern auch, dass ein Fenster beschädigt war. Der Nachbar habe sie dann ausführlich über die Geschehnisse aufgeklärt.

Es sei "das einzige Haus in der Community, das ein Horror-Haus ist", soll dieser gesagt haben. Reus weiter: "Der hat irgendwann rausgefunden, dass das ein kompletter Drogendealer war. Da ging es wohl richtig ab. Das FBI war auch schon mit zig Leuten im Haus unterwegs."

Reus-Familie ohne Gas, Wasser und Heizung

Reus' Frau detaillierte die Schilderung: "Und davor wurde noch einer vorm Haus umgebracht und dann sind da fünf Typen eingezogen, die Geldwäsche betrieben haben. Da hat die Putzfrau anderen Tipps gegeben. Die sind eingebrochen und das Haus leer geräumt. Und dann vor zwei Wochen sind da zwölf FBI-Agenten rein und haben das Haus gestürmt und haben die ganzen Typen da drin festgenommen."

Gute Voraussetzungen für den Start in ein neues Leben für das Paar samt Kind? Nein. Denn die beiden entschieden sich am Ende doch für Scarletts Wunsch-Haus. Dort allerdings warteten ebenfalls Probleme.

"Wir haben noch kein Warmwasser, kein Gas, keine Heizung, das ist alles noch nicht angemeldet. Keiner sagt einem hier, was man machen muss", schilderte Reus' Ehefrau ihre Leiden.

Reus selbst steht mit La Galaxy derzeit in den Conference Semifinals und muss Ende November gegen Seattle Sounders besiegen, um das Ticket für das große Finale in der MLS zu buchen.