Fit fürs Nationalteam? Schalke 04 wundert sich über Cissé

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Ibrahima Cissé (2.v.r.) fand auf Schalke zuletzt praktisch nicht statt

Sein Wechsel zum FC Schalke 04 war im Sommer 2022 mit der großen Hoffnung verbunden, in ihm ein hochtalentiertes Abwehrjuwel verpflichtet zu haben. Doch in seinen ersten bald zweieinhalb Jahren konnte sich Ibrahima Cissé bei den Königsblauen noch nicht nachhaltig durchsetzen und verwundert jetzt mit seiner Reise zur malischen Nationalmannschaft.

Zum Saisonstart in der 2. Bundesliga hatte es zunächst den Anschein, als würde der Innenverteidiger endlich im Profi-Kader der Schalker Fuß fassen können. Drei Einsätze über 90 Minuten standen an den ersten vier Spieltagen zu Buche, dazu sein erstes Profi-Tor für S04 am 2. Spieltag in Nürnberg.

Doch so schnell er seinen Stammplatz im Sommer gewonnen hatte, so schnell war er ihn nach wenigen Wochen auch wieder los. Seit über zwei Monaten hat Cissé nun keine einzige Minute mehr für Königsblau in der zweiten Liga bestritten, wurde vom neuen Cheftrainer Kees van Wonderen zuletzt sogar in die zweite Mannschaft verbannt.

Van Wonderen erklärte in der letzten Woche, welchen Plan er bei Ibrahima Cissé verfolgt: "Er muss erstmal auf ein physisch gutes Niveau kommen. Wenn Jakob Fimpel (Trainer des FC Schalke II, Anm. d. Red.) mir sagt, dass er auf dem Niveau ist, das er für die erste Mannschaft braucht, holen wir ihn zurück. Aber das habe ich bislang noch nicht von Jakob gehört."

Mali spielt zweimal in der Afrika-Cup-Qualifikation

Bemerkenswert ist nun, dass der 23-Jährige auch in der viertklassigen Schalke-Reserve in den letzten Wochen nicht spielte, seit Anfang Oktober auf lediglich einen Einsatz für die U23-Mannschaft der Knappen kam.

Bei der jüngsten 0:4-Pleite des Teams gegen den SC Paderborn II in der Regionalliga West fehlte Cissé offiziell krankheitsbedingt.

Da sorgt es im Schalker Umfeld für einige Stirnrunzler, dass der Innenverteidiger jetzt trotzdem die Reise zur Nationalmannschaft Malis auf sich nahm.

Cissé könnte am kommenden Freitag (15. November) oder am darauffolgenden Dienstag (19. November) im Rahmen der Afrika-Cup-Qualifikation sein Debüt für Mali feiern, statt sich in Gelsenkirchen wieder für den Profi-Kader zu empfehlen.

Wie diese Prioritätensetzung bei Cheftrainer Kees van Wonderen ankam, ist bis dato nicht überliefert.