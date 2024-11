Andrich über mögliche Abgänge von Wirtz und Alonso

IMAGO/RHR-FOTO

Wie lange spielt Robert Andrich (l.) noch an der Seite von Florian Wirtz (r.)?

Nach der Fabel-Saison 2023/24, läuft es für Bayer Leverkusen in der laufenden Spielzeit noch nicht rund. In der Bundesliga hat der Meister bereits neun Punkte Rückstand auf den FC Bayern und immer wieder wird über die möglichen Abgänge von Florian Wirtz und Xabi Alonso diskutiert. Nationalspieler Robert Andrich steckt dennoch nicht den Kopf in den Sand.

Nach der letzten Saison, die Bayer Leverkusen in der Bundesliga und im DFB-Pokal ungeschlagen beendete, hat die Werkself derzeit noch mit ihrem "Championship-Hangover" zu kämpfen. Nach zehn Spieltagen hat das Team von Xabi Alonso "nur" 17 Punkte auf dem Konto, steht in der Tabelle auf Platz vier.

"Aktuell bekommen wir keine Konstanz rein. Die drei vergangenen Spiele, die wir jetzt unentschieden gespielt haben, hätten wir letzte Saison alle gewonnen. Aber im Moment flutscht es nicht, vor allem in der Defensive. Die Erwartungshaltung war sehr, sehr hoch - auch die Erwartung an unsere Art und Weise wie wir Fußball gespielt haben. Das sieht aktuell nicht so gut aus, aber, ich bin mir sicher, da kommen wir wieder hin", versuchte sich Robert Andrich zuletzt im Interview bei "Sky" an einer Erklärung.

Bayer Leverkusen: Gehen Wirtz und Alonso im Sommer?

Hinzu kommen die ständigen Gerüchte um die möglichen Abgänge von Mittelfeld-Star Florian Wirtz und Trainer Xabi Alonso. Beide wurde bereits in der vergangenen Saison mit Wechseln zu absoluten Top-Klubs in Verbindung gebracht, blieben letztendlich aber doch in Leverkusen. Dass beide den Verein aber im kommenden Sommer verlassen, gilt als sehr wahrscheinlich.

Trotzdem bleibt Andrich optimistisch, was den Verbleib der beiden wohl wichtigsten Personalien bei Bayer angeht: "Alle wissen, wie gut Flo ist. Wie konstant Flo für sein Alter ist. Wie schnell er nach seiner Verletzung wieder auf ein so hohes Niveau gekommen ist. Ich bin mir sicher: Er ist bereit für den nächsten Schritt. Ob er jetzt im kommenden Sommer oder im übernächsten geht … das steht in den Sternen."

"Wir haben nicht das Gefühl, dass Xabi darüber nachdenkt, Leverkusen zu verlassen. Es gibt immer Gerüchte über Spieler und sobald es um einen Trainer geht, wird das noch mehr zelebriert. Er vermittelt uns das Gefühl, dass er immer top bei unserer Mannschaft drin ist und noch viel mit dem Verein erreichen will", so Andrich weiter.