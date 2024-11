Bayern-Boss Dreesen verkündet wichtige Entscheidung

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Christian Dreesen ist Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern

Nach mehr als acht Jahren gibt Jan-Christian Dreesen seinen Posten im Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) ab. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern bestätigte dies am Freitagabend offiziell.

Der 57-Jährige wolle sich fortan noch mehr auf seine Arbeit als CEO beim deutschen Rekordmeister konzentrieren, hieß es in der offiziellen Pressemitteilung der Münchner.

Dreesen wolle sich noch mehr der strategischen Weiterentwicklung des FC Bayern sowie dessen internationaler Vertretung widmen und meinte zu seiner Entscheidung, sich aus dem DFL-Präsidium zurückzuziehen: "Die gewachsenen Anforderungen als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München und die internationalen Aufgaben als stellvertretender Vorsitzender der European Club Association erfordern meine volle Aufmerksamkeit. Ich habe daher meine Kollegen in der DFL dementsprechend informiert, danke allen sehr herzlich für die langjährige, konstruktive Zusammenarbeit und ihr Verständnis für meine persönliche Entscheidung."

Es sei für ihn eine "Freude und Ehre" gewesen, an der Entwicklung der DFL und des deutschen Profi-Fußballs über acht Jahre lang mitgearbeitet zu haben.

Dreesen als Bayern-Boss seit 2023 im Amt

Fortan soll der FC Bayern in der DFL in Person von Dr. Michael Diederich vertreten werden. Der Finanzvorstand des deutschen Rekordmeisters solle bei der nächsten Wahl als Dreesen-Nachfolger im DFL-Präsidium vorgeschlagen werden, wie es in der Pressemitteilung weiter hieß.

"Michael ist eine sehr gute Wahl, wenn es darum geht, den FC Bayern in diesem Gremium zu vertreten. Davon bin ich überzeugt", wurde Dreesen dazu zitiert.

Erst jüngst hatte es Aufregung um einen Medienbericht gegeben, wonach die Bayern mit der Arbeit ihres Vorstandschefs in der DFL rund um einen geplatzten großen TV-Deal unzufrieden gewesen seien. Andere Vereinsverantwortliche stärkten Dreesen danach aber den Rücken - der Aufsichtsrat verlängerte jüngst den Vertrag des ehemaligen Bankers aus Ostfriesland bis 2027.

Als Vorstandsvorsitzender ist er beim FC Bayern als Nachfolger von Oliver Kahn seit Mai 2023 im Amt.