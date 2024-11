Eintracht Frankfurt will Winter-Abgang verhindern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Hugo Larsson (r.) könnte der nächste teure Eintracht-Verkauf werden

Mittelfeldjuwel Hugo Larsson könnte in absehbarer Zeit der nächste Millionenverkauf von Eintracht Frankfurt werden. Bei den Hessen herrscht allerdings keine Eile, den jungen Schweden zu Geld zu machen.

Wie die "Sport Bild" schreibt, will die SGE einen Larsson-Abgang im kommenden Winter sogar unbedingt verhindern. Nur ein "höchst unmoralisches Angebot" würde die Entscheidungsträger um Sportvorstand Markus Krösche im Januar überhaupt ins Grübeln bringen.

Das englische Portal "CaughtOffside" hatte zuletzt enthüllt, dass der FC Arsenal eine Winter-Offerte für den 20-jährigen Mittelfeldspieler plant.

Demnach wollen die Gunners 40 Millionen Euro bieten, um den Spieler aus seinem Vertrag bei der SGE loszueisen. Larsson wurde zuletzt auch mit einem Wechsel zum FC Bayern oder Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. "Sky" nannte auf der Insel zudem den FC Liverpool und Tottenham Hotspur als Interessenten.

In den letzten Monaten wurde in den Medien teilweise über horrende Ablösesummen spekuliert. Bis zu 80 Millionen Euro könnte Larsson nach Frankfurt spülen, hieß es bei "CaughtOffside".

Bei Eintracht Frankfurt längst ein Leistungsträger

Der schwedische Nationalspieler hatte seinen Vertrag erst Anfang Oktober bis 2029 verlängert, seinem Marktwert dürfte das durchaus zuträglich gewesen sein. Kürzlich stellte der Achter zudem klar, dass er es mit einem Abschied nicht eilig habe.

"Ich würde nichts unterschreiben, was ich nicht machen möchte", sagte Larsson im Interview mit dem "kicker". "Bei der Eintracht fühle ich mich sehr wohl – auf und abseits des Platzes. Ich genieße die Zeit hier. Ich glaube, dass Frankfurt mit jedem Jahr besser wird, und ich möchte ein Teil dieser Reise sein."

In der laufenden Saison gehört der Skandinavier zu den absoluten Leistungsträgern im Team von Dino Toppmöller. In allen zehn Bundesligaspielen stand er bislang auf dem Rasen - neunmal davon in der Startelf.