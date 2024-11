Medizinischer Notfall überschattet Oranje-Sieg

IMAGO/The Netherlands v Hungary

Ein medizinischer Notfall hat für eine Unterbrechung gesorgt

Ein medizinischer Notfall bei Adam Szalai hat den niederländischen Einzug in das Viertelfinale der Nations League überschattet.

In der siebten Minute des Spiels in Amsterdam brach der ehemalige Bundesliga-Stürmer, der als Teil des Gäste-Staffs auf der Ersatzbank saß, zusammen. Wenig später teilte der ungarische Fußballverband MLSZ bei X dann mit, dass Szalais Zustand "stabil" und er "bei Bewusstsein" sei. Zur Untersuchung werde Szalai in ein Amsterdamer Krankenhaus gebracht.

Der 4:0 (2:0)-Erfolg der Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman, das den zweiten Platz in der Gruppe A hinter Deutschland und den Einzug in die K.o.-Runde sicherte, geriet dabei völlig zur Nebensache. Wout Weghorst (21./Handelfmeter), Cody Gakpo (45.+12/Foulelfmeter), Denzel Dumfries (64.) und Teun Koopmeiners (86.) trafen für das Heimteam, das zum Abschluss der Vorrunde am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) bei Bosnien und Herzegowina antreten muss. Für Ungarn, in der Tabelle sicher auf dem dritten Platz, geht es in Budapest gegen Gruppensieger Deutschland (20:45 Uhr/ZDF).

Noch in der Anfangsphase musste die Partie unterbrochen werden. Das medizinische Personal eilte Szalai sofort zu Hilfe, Spieler und Betreuer bildeten zunächst gemeinsam einen menschlichen Sichtschutz. Nach rund zehn Minuten wurde der 86-malige Nationalspieler mit einer Trage und unter Applaus aus dem Inneren der Johan-Cruyff-Arena gebracht.

Das Spiel wurde in der Folge fortgesetzt - mit einem Strafstoß. Schiedsrichter Jesus Gil Manzano entschied nach der langen Unterbrechung nach Ansicht der Videobilder auf Handelfmeter für die Niederlande. Unmittelbar vor der Spielunterbrechung hatte der Ungar Tamas Nikitscher den Ball im Strafraum nach einer Hereingabe mit der Hand berührt. Weghorst verwandelte zum 1:0 für Oranje. In der langen Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Liverpools Gakpo per Foulelfmeter, Dumfries und Koopmeiners legten im zweiten Durchgang nach.