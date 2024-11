Hier läuft Ungarn gegen Deutschland live im Free-TV

IMAGO/Jerry Andre

Bundestrainer Julian Nagelsmann will auch in Ungarn gewinnen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Dienstagabend (19. November 2024 ab 20:45 Uhr) in Ungarn zum letzten Spiel in der Gruppenphase der Nations League an. Wo wird die Partie Ungarn gegen Deutschland live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Die sportliche Bedeutung dieser sechsten und letzten Partie in der Gruppe 3 der Nations League A ist überschaubar. Nach der 7:0-Gala der DFB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina vom vergangenen Samstag steht die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits als Gruppensieger fest.

Auch die Ungarn haben ihren dritten Platz bereits bezogen, können die Playoff-Ränge nicht mehr erreichen.

Hier läuft Ungarn gegen Deutschland im TV und Stream:

Die Nations-League-Partie am Dienstagabend (20:45 Uhr) zwischen Ungarn und Deutschland wird live im Free-TV im ZDF gezeigt. Das Zweite beginnt mit der Berichterstattung aus Budapest um 20:15 Uhr.

gezeigt. Das Zweite beginnt mit der Berichterstattung aus Budapest um 20:15 Uhr. Bei sportstudio.de gibt es die Partie außerdem im kostenlosen Live-Stream zu sehen.

gibt es die Partie außerdem im kostenlosen Live-Stream zu sehen. Kommentiert wird Ungarn vs. Deutschland von Oliver Schmidt. Die Moderation übernimmt Jochen Breyer, an seiner Seite ist das Experten-Duo Friederike Kromp und Per Mertesacker.

sport.de berichtet von der Partie wie gewohnt im ausführlichen Live-Ticker.

Wie wird sich die deutsche Nationalmannschaft aus dem Länderspieljahr 2024 verabschieden? Nach der sportlich mäßigen Heim-EM mit dem Aus gegen den späteren Europameister Spanien im Viertelfinale und einer blitzsauberen Nations-League-Gruppenphase haben die DFB-Stars im Vorfeld zumindest ihren Anspruch untermauert, auch das letzte Gruppenspiel für sich zu entscheiden.

Im ersten Gruppenspiel zwischen den beiden Teams im September behielt Deutschland klar die Oberhand, gewann nach Toren von Niclas Füllkrug, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic und Kai Havertz deutlich mit 5:0.