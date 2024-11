Löw räumt ein: Rücktritt als Bundestrainer kam zu spät

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Joachim Löw fühlt sich bereit für neue Aufgaben

Nach dem WM-Titel 2014 musste die deutsche Nationalmannschaft unter Joachim Löw tief fallen, ehe der damalige Bundestrainer seinen Abschied verkündete. Aus heutiger Sicht bereut es der 64-Jährige, sich so lange an seinen Posten geklammert zu haben.

"Das war sicherlich ein Fehler", sagte Löw am Sonntagabend bei "SWR Sport". Inzwischen sei er zu der Überzeugung gekommen, dass spätestens nach dem WM-Fiasko in Russland hätte Schluss sein müssen.

"Nach so einer Geschichte hätte ich sagen müssen, ich mache den Weg frei. Jetzt müssen neue Impulse her, ein paar neue Ideen, ein neuer Trainer. Das wäre sicherlich besser gewesen", räumte Löw ein.

Deutschland war 2018 erstmals in der Ära Löw krachend in der Vorrunde gescheitert. Zuvor hatte die DFB-Auswahl unter dem Weltmeistercoach stets das Halbfinale bei Europa- und Weltmeisterschaften erreicht.

Löw bereit für neue Aufgaben

Gemeinsam mit Sportdirektor Oliver Bierhoff habe er nach der Aus in Russland allerdings nicht loslassen können. Er habe das Gefühl verspürt, "wir müssen irgendwie den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Dafür sind wir da und das müssen wir jetzt auch nochmal beweisen. Aber das war natürlich nicht richtig", sagte Löw.

Letztlich machte der Nachfolger von Jürgen Klinsmann bis zur Corona-EM im Sommer 2021 weiter. Erst nach dem Achtelfinal-Aus gegen England räumte er seinen Platz an der Seitenlinie.

Nach mehr als drei Jahren Pause hat sich Löw noch kein Stück mit dem Ruhestand abgefunden. Ein Comeback als Trainer sei weiterhin denkbar, "wenn es mich wirklich total interessiert und ich die Aufgabe als spannend empfinde."

In der Vergangenheit war der ehemalige Bundesligaspieler immer wieder mit offenen Trainerposten in ganz Europa in Verbindung gebracht worden.

"Bislang war es noch nicht so, dass mich eine Aufgabe absolut und leidenschaftlich gepackt hat. Wenn das kommen sollte, dann bin ich sicherlich auch bereit, nochmal was zu machen", machte Löw deutlich.