Umstrittene Kane-Statue in London aufgestellt

IMAGO/Zac Goodwin

Harry Kane bei der Enthüllung seiner Statue im Londoner Stadtteil Walthamstow

Jahrelang wurde in London über die eigenwillige Statue von Harry Kane gestritten. Nun hat das Kunstwerk einen Platz gefunden - und der Stürmer des FC Bayern kam sogar persönlich zur Enthüllung.

Am Montag wurde das Abbild des englischen Nationalspielers im Londoner Stadtteil Walthamstow feierlich aufgestellt. Kane posierte bei der Zeremonie mit seiner Statue und signierte eine Wandmalerei, die ebenfalls zu seinen Ehren angefertigt wurde.

Vorausgegangen war ein langer Streit über einen geeigneten Ort für die Statue. Schon 2020 wurde die Bronze-Figur, die der Gemeinderat in Auftrag gegeben hatte, fertiggestellt. Ungerechnet 8.600 Euro ließ sich Walthamstow das Werk laut "Daily Mail" kosten.

Zunächst war der Plan, die Statue an einem Bahnhof aufzustellen. Doch die örtlichen Nahverkehrsbetriebe protestierten und verwiesen auf Sicherheitsbedenken.

Harry Kane wurde auch an einer Wand verewigt

Ein anderer Standort im Park wurde von der lokalen Verwaltung abgelehnt, sodass die Kane-Statue mehrere Jahre in einem Lager verbrachte. Zuletzt konnte man sich auf den jetzigen Platz an einem Sportzentrum einigen.

Beim FC Bayern schon wieder in Torlaune

Schon im Frühjahr waren erstmals Bilder der Figur an die Öffentlichkeit gedrungen. In den Sozialen Medien reagierten die Menschen mit einer Mischung aus Spott und Zorn.

Viele Kane-Fans fanden die Darstellung wenig schmeichelhaft, Anwohner klagten derweil über die Kosten. "Der Gemeinderat schmeißt jede Menge Geld für eine scheiß-hässliche Statue raus, aber die Müllabfuhr kommt nicht", klagte ein Nutzer damals auf X.

Kane störte der Wirbel allem Anschein nach nicht. Der Bayern-Star hatte am Sonntag im Wembley-Stadion bei Englands 5:0 gegen Irland sein 69. Tor für die Three Lions erzielt. Längst ist der Kapitän der erfolgreichste Torschütze in der Verbandgeschichte.

Und auch beim FC Bayern präsentierte sich Kane zuletzt wieder in Torlaune. Wettbewerbsübergreifend steht er schon wieder bei 17 Treffern in 16 Einsätzen.