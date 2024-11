Karlsruher SC verkündet endgültige Eichner-Entscheidung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Christian Eichner bleibt langfristig Cheftrainer beim Karlsruher SC

In den letzten Tagen wurden die Spekulationen um Cheftrainer Christian Eichner beim Karlsruher SC immer wilder. Mal war von einer vorzeitigen Verlängerung des Coaches bei dem Fußball-Zweitligisten die Rede, dann wieder von einem drohenden Scheitern der Vertragsgespräche. Am Dienstag hat der KSC nun endlich die Entscheidung offiziell bestätigt, wie es mit dem ehemaligen Linksverteidiger weitergehen wird.

Wie der Tabellenvierte der 2. Bundesliga am Dienstagvormittag verkündete, wird Christian Eichner langfristig bis 2027 an den Verein gebunden. Eine wichtige und richtungweisende Personalentscheidung für den Klub, die er entsprechend euphorisch der Öffentlichkeit präsentierte.

"In intensiven Gesprächen haben wir mit Christian Eichner die gemeinsame Zukunft des KSC besprochen. Uns allen ist es sehr wichtig, dass wir eine gemeinsame Vision haben, wo wir mit dem KSC in den nächsten Jahren hinwollen. Christian Eichner ist ein wichtiger Erfolgsfaktor in der neuen Strategie, neben den sportlichen Zielen auch die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen unserer wirtschaftlichen Ziele zu erhöhen. Deswegen sind wir ausgesprochen froh, dass Christian sich ohne Ausstiegsklausel voll und ganz diesem neuen Weg verschrieben hat", wurde KSC-Geschäftsführer Michael Becker in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

Eichner ist bereits seit 2020 Cheftrainer bei den Badenern, nachdem er in den Jahren zuvor schon jahrelang als Assistenz- und Interimstrainer gearbeitet hatte. Als aktiver Spieler hatte er in den Jahren 2005 bis 2009 für den Karlsruher SC gespielt, für den er auch schon in der Jugend aktiv war.

Auch Co-Trainer Bajramovic unterschreibt bis 2027

Der 41-Jährige selbst zeigte sich ebenfalls hocherfreut über die gefundene Lösung zwischen ihm und seinem Herzensverein: "Es war in den Gesprächen von Anfang unser Wunsch als Trainerteam, den eingeschlagenen Weg mit dieser Mannschaft beim KSC mit maximaler Leidenschaft über die laufende Saison hinaus fortzusetzen. Gerade den über Jahre gewachsenen, außerordentlichen Zusammenhalt im sportlichen Bereich sehen wir als ideale Basis für die weitere erfolgreiche Entwicklung des Klubs auf allen Ebenen. Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr, dass die Gespräche jetzt zu einem Ergebnis geführt haben, das alle beim KSC mit Zuversicht nach vorne blicken lassen kann."

Nicht nur mit Cheftrainer Christian Eichner wurde das Arbeitspapier bis 2027 ausgedehnt. Auch Co-Trainer Zlatan Bajramovic erhielt einen neuen Vertrag beim KSC mit der gleichen Laufzeit.