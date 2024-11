Musiala und Wirtz "am besten, wenn sie sich ergänzen"

IMAGO/Bahho Kara

Florian Wirtz (l.) und Jamal Musiala spielen gemeinsam für das DFB-Team groß auf

Florian Wirtz und Jamal Musiala verstehen sich blendend, kommen sowohl auf als auch abseits des Fußballplatzes bestens miteinander klar. Dass die beiden Starspieler von Bayer Leverkusen und vom FC Bayern ab dem kommenden Jahr nicht nur in der deutschen Nationalmannschaft zusammen spielen, hält Ex-Profi Michael Ballack trotzdem für sehr unwahrscheinlich.

"Unabhängig davon, um welchen Verein es dabei geht", glaubt der 98-fache deutsche Nationalspieler nicht daran, dass sich die Wege der beiden Offensivstars auf Vereinsebene im nächsten Jahr kreuzen werden, verdeutlichte Ballack im Gespräch mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)". Jüngst wurde Florian Wirtz immer wieder mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

Ballack sieht dabei durchaus, dass sich das Duo Florian Wirtz und Jamal Musiala gegenseitig noch besser macht, wenn es gemeinsam auf dem Rasen steht. Wie zuletzt gesehen beim 7:0-Kantersieg der DFB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina in der Nations League, als die beiden bis zu ihrer Auswechslung in der 58. Minute praktisch an allen deutschen Toren beteiligt waren.

"Es sind die zwei Jungs, die im deutschen Fußball am talentiertesten sind. Wichtig ist, dass wir sie untereinander nicht vergleichen, das verbietet sich. Und dass sie am besten sind, wenn sie zusammen auf dem Platz stehen und sich ergänzen, haben sie in der Nationalmannschaft oft bewiesen", meinte Ballack über die beiden Youngsters.

Ballack: Ausreißer nach oben sind Weltklasse

"Wir sollten froh sein, solche Topspieler zu haben, die sehr jung sind, trotzdem schon erfahren – und sich sogar noch weiterentwickeln werden. Ich hoffe, dass beide lange die Lockerheit bewahren, die sie auf dem Rasen ausstrahlen, obwohl der Druck steigt und es einen wachsenden Hype um sie gibt", so der 48-Jährige, der selbst in der Bundesliga unter anderem für Bayer Leverkusen und den FC Bayern aktiv war. Also jene Klubs, bei denen aktuell Wirtz (Bayer 04) und Musiala (FC Bayern) unter Vertrag stehen.

Vor allem von der Konstanz, die die beiden 21-Jährigen schon seit einigen Spielzeiten auf das Spielfeld bringen, zeigte sich Ballack nachhaltig beeindruckt: "Es gibt ganz wenige Ausreißer nach unten, eher hin und wieder die Ausschläge nach oben, mit ihren Einzelaktionen, die Weltklasse sind. Deswegen sind sie so außergewöhnlich. Nach außen wirken sie zurückhaltend, aber das liegt nicht nur am Charakter, sondern auch am Alter."