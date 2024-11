VfB Stuttgart verkündet Undav-Ausfall

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Deniz Undav (M) wird dem VfB Stuttgart vorerst fehlen

Wie der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart am Donnerstag mitteilte, wird Deniz Undav den Schwaben vorerst fehlen.

"Deniz Undav hat sich im Training am Mittwochvormittag einen Muskelfaserriss zugezogen", heiß es in einer Mitteilung des VfB Stuttgart. Der 28-jährige Stürmer steht dem Vizemeister somit "in den kommenden Wochen" nicht zur Verfügung.

"Es ist Spekulation, aber es müsste schon viel gut gehen, damit wir ihn in diesem Jahr nochmal auf dem Platz sehen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß auf einer Pressekonferenz.

Damit vergrößern sich die Personalsorgen im Team von Trainer Sebastian Hoeneß. Neben Undav sind zuletzt auch Jamie Leweling, Angelo Stiller und Enzo Millot ausgefallen. Außerdem muss der Klub womöglich auf El Bilal Touré verzichten, der im Afrika-Cup-Qualifikationsspiel von Mali gegen Eswatini angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Bereits bei der 2:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt vor der Länderspielpause hatte Undav den Stuttgartern gefehlt.

Zuvor hatte er bei der 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Atalanta Bergamo vorzeitig ausgewechselt werden müssen. Kurze Zeit später hatte der Klub verkündet, dass sich Undav eine Zerrung der linken Oberschenkelrückseite zugezogen hat.

Die Spiele der Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina (7:0) und gegen Ungarn (1:1) hatte Undav ebenfalls verpasst.

Undav ist beim VfB Stuttgart gesetzt

Für den VfB Stuttgart erzielte der Angreifer in dieser Saison bislang sieben Tore in 16 Pflichtspielen. Hinzu kommt ein Assist. Für das DFB-Team traf der Stürmer in fünf Spielen drei Mal.

Vertraglich ist Undav noch bis 2027 an die Schwaben gebunden. Der Vizemeister hatte den Angreifer zur Saison 2023/2024 zunächst auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion verpflichtet und in diesem Sommer knapp 27 Millionen Euro Ablöse für den 28-Jährigen hingeblättert.

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth schwärmte zuletzt in höchsten Tönen von Undav. "Deniz ist ein Entertainer, aber auch ein Anführer", sagte er der "Stuttgarter Zeitung": "Solche Dinge werden im modernen Fußball mehr denn je benötigt - das macht ihn so wertvoll für den DFB und für uns."