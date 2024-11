Augsburg "vorerst" ohne Stammkraft

IMAGO/Markus Ulmer/SID/IMAGO/Markus Ulmer

Dimitris Giannoulis verletzte sich am Freitag in München

Der griechische Fußball-Nationalspieler Dimitris Giannoulis vom FC Augsburg ist bei seinem Missgeschick im Bundesliga-Derby beim FC Bayern (0:3) glimpflich davongekommen.

Der 29-Jährige hat sich nach Angaben der Schwaben eine kleine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen und müsse "vorerst mit dem Mannschaftstraining aussetzen".

Der Defensivspezialist musste wegen der Blessur, die er sich ohne Fremdeinwirkung zugezogen hatte, am vergangenen Freitag in der 38. Minute ausgewechselt werden.

Giannoulis ist beim FCA unumstrittener Stammspieler, er stand in allen elf Ligaspielen dieser Saison in der Anfangsformation von Trainer Jess Thorup. Auch in beiden Pokalpartien spielte Giannoulis von Beginn an.