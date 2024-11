Verlängert Kimmich beim FC Bayern? Bericht lässt aufhorchen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Joshua Kimmich bleibt dem FC Bayern wohl erhalten

Noch im Sommer sah es so aus, als wenn Joshua Kimmich und der FC Bayern keine gemeinsame Zukunft haben würden. Doch mittlerweile deutet sich immer mehr an, dass der deutsche Nationalspieler seinen 2025 auslaufenden Vertrag in München wohl verlängern wird. Ein Medienbericht deutet an, dass eine Einigung unmittelbar bevorsteht.

Die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, dass der FC Bayern "sehr zuversichtlich" sei, mit Kimmich eine Vertragsverlängerung zu erzielen. Dies gelte vereinsintern mittlerweile als "so gut wie sicher", heißt es weiter. Unterschrieben sei allerdings noch nichts.

In ihrem Bericht zitiert die renommierte Sportzeitung einen Insider aus dem Verein, der ebenfalls nicht mehr von einem Abgang des Kapitäns der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausgeht. Insbesondere dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain wurde zuletzt immer wieder Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeld-Strategen nachgesagt.

Insider geht von Kimmich-Verbleib beim FC Bayern aus

"Um zu gehen, muss er das Gefühl haben, dass das Projekt, zu dem er geht, besser ist als das der Bayern und dass er mehr Garantien hat, Titel zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass Barca oder PSG in dieser Hinsicht stärker sind als wir es sein können", so die interne Quelle des FC Bayern zu "L'Équipe".

Kimmich besitzt beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Entweder der 29-Jährige unterzeichnet an der Säbener Straße ein neues Arbeitspapier, oder er kann im kommenden Sommer ablösefrei wechseln. Er sei mit dem FC Bayern "im Austausch", hatte Kimmich vor rund zwei Wochen auf einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft gesagt.

Kimmich hatte vor allem in der komplizierten Vorsaison immer wieder Kritik einstecken müssen. Selbst über einen vorzeitigen Abschied aus München wurde zwischenzeitlich spekuliert. Inzwischen ist sein Standing durch einen guten Saisonstart wieder gestiegen.