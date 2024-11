Trainer-Newcomer Hürzeler träumt von Job beim FC Bayern

IMAGO/Liz Finlayson/Shutterstock

Liebäugelt mit Job beim FC Bayern: Fabian Hürzeler

Nach dem Bundesliga-Aufstieg mit dem FC St. Pauli wechselte Fabian Hürzeler zu Brighton & Hove Albion in die englische Premier League. Dort fühlt sich der 31-Jährige extrem wohl, für einen ganz bestimmten Klub könnte er sich aber einen Abschied vorstellen: den FC Bayern.

Trainer-Shootingstar Fabian Hürzeler legt seine Karten auf den Tisch. Im "Bild"-Podcast "Phrasenmäher" gefragt, für welchen Klub er eines Tages seinen jetzigen Arbeitgeber Brighton & Hove Albion verlassen würde, entgegnete er freimütig: "Ich mache jetzt mal kein Geheimnis daraus: Es gibt natürlich einen Herzensverein, weil ich dort zehn, elf Jahre lang gespielt habe – und das ist der FC Bayern."

In München lagen "einfach meine Wurzeln", so der Shooting-Star der deutschen Trainer-Szene. Mit elf Jahren war Hürzeler einst zum FC Bayern gewechselt, höher als bis zur zweiten Mannschaft ging es für ihn aber nicht. Auch für die TSG Hoffenheim II, 1860 München II und für den FC Pipinsried spielte er anschließend in der Regionalliga - bei Pipinsried sogar als Spielertrainer.

Hürzeler verrät: Ikone des FC Bayern war sein bester Trainer

Als 25-Jähriger begann er im Sommer 2018 parallel seine Arbeit als Co-Trainer der deutschen U20-Nationalmannschaft, ehe er zwei Jahre später zum FC St. Pauli weiter zog. Dort stieg er nach der Entlassung von Timo Schultz in der Saison 2022/23 zum Cheftrainer auf und schaffte in Windeseile die Trendwende. Im Sommer 2024 folgten der Aufstieg in die Bundesliga und anschließend sein Wechsel nach Brighton.

An seine Zeit beim FC Bayern hat der Erfolgstrainer noch immer gute Erinnerungen. Auf die Frage, wer der beste Trainer im Verlauf seiner Spielerkarriere war, nannte er Klub-Ikone Mehmet Scholl, unter dem er in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters spielte. "Wir waren nicht immer einer Meinung, aber ich habe aus den Gesprächen mit ihm immer viel mitgenommen", schilderte Hürzeler

Zudem adelte er Lukas Kwasniok von Zweitliga-Tabellenführer SC Paderborn. Der 43-Jährige habe "immer eine Idee, einen klaren Plan und agiert dabei sehr mutig, was mir gefällt. Ein Super-Trainer", so Hürzeler.