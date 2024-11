Neue Gerüchte um Terzic-Engagement in der Premier League

IMAGO/Bahho Kara

Edin Terzic war zuletzt Trainer beim BVB

Im Sommer gingen Edin Terzic und Borussia Dortmund getrennte Wege. Seitdem ist der 42-Jährige vereinslos. Zuletzt wurde der ehemalige BVB-Coach bei der AS Rom und West Ham United gehandelt. Nun machen neuerliche Gerüchte um ein Engagement in der englischen Premier League die Runde.

Wo setzt Edin Terzic seine Trainer-Laufbahn fort? Laut "teamtalk" ist der ehemalige BVB-Coach ein Kandidat beim FC Everton, wenn der Einstieg der Friedkin Group (TFG) bei dem englischen Traditionsklub über die Bühne geht. Das amerikanische Konsortium will die Mehrheitsanteile an dem Verein übernehmen, die zurzeit noch Unternehmer Farhad Moshiris besitzt.

Sollte TFG die Geschicke beim Klub aus Liverpool übernehmen, dann werde der Investor einen Trainerwechsel vornehmen, heißt es in dem Bericht des Online-Portals. Noch leitet Sean Dyche die Geschicke an der Seitenlinie des FC Everton. Wirklich erfolgreich ist der 53-Jährige am Mersey allerdings nicht. Die Toffees rangieren nur auf Platz 15 der Premier League.

Edin Terzic: Platzt ein Wechsel zum FC Everton an den finanziellen Forderungen?

Daher streben die designierten Eigentümer offenbar einen Trainerwechsel an. "teamtalk" zufolge hat das Konsortium mit Sergio Conceicao vom FC Porto seinen Top-Favoriten auf den Posten ausgemacht. Eine Verpflichtung des Portugiesen könnte sich allerdings als schwierig erweisen, heißt es. Daher ziehe man mit Terzic auch eine Alternative in Betracht.

Doch auch ein Engagement des gebürtigen Sauerländers sei mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Demnach könnten die Forderungen des ehemaligen BVB-Trainers die finanziellen Möglichkeiten des FC Everton sprengen. Ob sich der Premier-League-Klub eine Terzic-Verpflichtung leisten kann, sei daher fraglich.

Bereits die AS Rom hatte angeblich aus finanziellen Gründen von einer Verpflichtung des 42-Jährigen abgesehen. Spannend: Auch bei dem Serie-A-Klub besitzt die Friedkin Group einen Großteil der Anteile.