Schalke-Gerücht: Wechselt der Kapitän?

IMAGO/CB

Kenan Karaman jubelte gegen den HSV

Schalke-Kapitän Kenan Karaman ist in dieser Spielzeit einer der wichtigsten Leader im Team. Nun schwappt ein überraschendes Transfer-Gerücht aus der Türkei in den Ruhrpott.

Kenan Karaman ist in dieser Saison wohl das Gesicht des FC Schalke. Zuletzt bewies er im Zweitligaspiel gegen den Hamburger SV (2:2) seine Anführer-Qualitäten. Nach dem 0:2-Pausenrückstand hielt er eine flammende Rede ans Team und erzielte anschließend selbst einen Treffer (74.) zum 2:2.

Insgesamt markierte er in der Saison 2024/25 schon sieben Tore und eine Vorlage für die Königsblauen.

Etwas überraschend tauchte nun ein Transfer-Gerücht aus der Türkei auf. Demnach habe Erstligist Trabzonspor Interesse an dem 30-Jährigen. Angeblich sei auch der Spieler an einer Rückkehr in die Türkei interessiert.

Allerdings wolle der türkische Klub nur 500.000 Euro für Karaman überweisen. Der Marktwert des Mittelfeldspielers beträgt eigentlich 2,5 Millionen Euro. Trabzonspor-Trainer Senol Gümes coachte Karaman in seiner Zeit bei der türkischen Nationalmannschaft, für die der Stürmer 31 Partien bestritt. Der Ex-Meister strauchelt in der Liga und wünscht sich offensive Verstärkung.

Karaman hat seinen Vertrag im Sommer verlängert

Der in Stuttgart geborene Profi hat im vergangenen Sommer einen Vertrag bis 2028 beim FC Schalke unterschrieben. Ein Abgang im Winter scheint aktuell eher unwahrscheinlich.

Die "WAZ" schreibt, dass der FC Schalke aktuell nicht daran denke, Karaman zu verkaufen. Auch eine Klausel, die Trabzonspor ziehen könnte, gebe es nicht. Nur ein unmoralisch hohes Angebot für den Spieler könnte wohl etwas an dieser Situation für den finanzklammen Klub ändern.

Von 2021 bis 2022 spielte Karaman bereits in der Türkei. Damals lief er in 35 Spielen für Besiktas auf.

In seiner Jugend spielte Karaman unter anderem für den VfB Stuttgart und die Stuttgarter Kickers sowie Hoffenheim. Später für die Profimannschaften von Hannover und Fortuna Düsseldorf. Nach dem Intermezzo bei Besiktas wechselte er nach Schalke.