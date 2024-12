Mulder stellt klare Forderungen an die Schalke-Profis

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Youri Mulder (M.) ist derzeit Sportdirektor beim FC Schalke 04

Am vergangenen Freitagabend zeigte der FC Schalke 04 eine desolate Leistung im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, unterlag vor eigenem Publikum gegen die Roten Teufel mit 0:3. Nach der Partie versuchte sich der Interimssportdirektor Youri Mulder einmal mehr in Durchhalteparolen.

Mulder sprach gegenüber dem "kicker" von "Abstiegskampf pur", in dem sich sein FC Schalke in der 2. Bundesliga befinde. Auf die Frage, was sich konkret verbessern müsse bei den Königsblauen, meinte der UEFA-Pokalsieger von 1997: "Zusammenhalten, knallhart arbeiten und auf jeden Fall besser Fußball spielen."

Es sind die immer wiederkehrenden Forderungen nach den Grundtugenden auf Schalke, die im Ansatz immer wieder erkennbar sind. Allerdings kriegen es die Gelsenkirchener seit Jahren nicht hin, sich über eine längere Phase zumindest in kämpferischer Hinsicht auf Zweitliga-Niveau zu präsentieren.

Ein großes Manko, welches auch Mulder erneut erkannte und klar benannte: "Es bestand in allen Belangen ein viel zu großer Unterschied zwischen unserer zweiten Hälfte beim 2:2 in Hamburg eine Woche zuvor und dem Heimspiel gegen Kaiserslautern."

Nächster Gegner ist Tabellenführer SC Paderborn

Die großen Leistungsschwankungen beschäftigen den Klub nun schon seit mehreren Jahren, spätestens seit der letzten Bundesliga-Saison 2022/2023 aber im Extremen.

"Leider passiert es nun schon seit ein, zwei Jahren regelmäßig, dass auf ein gutes Spiel häufig wieder eines mit einem schlechten Ergebnis folgt. Es ist keine Konstanz drin, und so ist es schwer, in eine sorgenfreie Stimmung zu kommen", meinte auch der einstige S04-Torjäger Mulder.

Derzeit steht der FC Schalke in der 2. Bundesliga noch über dem Strich, mit nur einem Zähler Vorsprung vor dem Tabellenvorletzten Preußen Münster. Und die Aufgaben werden nicht leichter: Am kommenden Freitagabend geht es für die Schalker zum Auswärtsspiel beim Spitzenreiter SC Paderborn.