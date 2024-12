1. FC Köln und 1. FC Kaiserslautern im Transferduell

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Ivan Prtajin von Union Berlin weckt das Interesse mehrerer Zweitligisten

Ivan Prtajin vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin soll das Interesse des 1. FC Kaiserslautern geweckt haben. Der 1. FC Köln streckt wohl ebenfalls die Fühler aus.

Laut "Bild" steht Prtajin weit oben auf der Transferliste des 1. FC Kaiserslautern. Im Winter könnte der Zweitligist einen Vorstoß wagen.

Neben dem 1. FC Kaiserslautern werden Holstein Kiel, der FC St. Pauli sowie Hannover 96 und der 1. FC Köln als Interessenten genannt.

"Sky" berichtet sogar davon, dass der Effzeh "mit Hochdruck" an einer Verpflichtung von Prtajin arbeitet. Demnach laufen bereits konkrete Gespräche zwischen allen Beteiligten. Im Raum steht eine Leihe im Winter.

Prtajin war erst im Sommer für eine Million Euro von Wehen Wiesbaden zu Union Berlin gewechselt. Beim Hauptstadtklub spielt der Stürmer aber überhaupt keine Rolle. Kein einziges Pflichtspiel steht bislang zu Buche.

In der Bundesliga schaffte es der 28-Jährige noch nicht einmal in den Kader. Lediglich in der ersten Runde des DFB-Pokals taucht er in der Spieltagsliste auf. Eingewechselt wurde der Kroate aber nicht.

Prtajin ist vertraglich noch bis 2027 an Union Berlin gebunden. Die Köpenicker würden dem Spieler im Wintertransferfenster aber wohl keine Steine in den Weg legen.

Mischt auch der FC St. Pauli bei Prtajin mit?

Zuletzt hatte auch der "kicker" berichtet, dass sich der 1. FC Köln mit einer Leihe von Prtajin beschäftigt. Dem Fachmagazin zufolge hat auch der FC St. Pauli Interesse an einer Verpflichtung des Angreifers.

Der Rechtsfuß hatte in der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga mit starken Leistungen beim SV Wehen Wiesbaden auf sich aufmerksam gemacht. In 31 Einsätzen gelangen ihm 13 Tore. Prtajin konnte den Abstieg in die Drittklassigkeit trotzdem nicht verhindern. In der Relegation gegen Jahn Regensburg (2:2 und 1:2) erzielte er einen Treffer.