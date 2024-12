Kompany nimmt Neuer nach Platzverweis in Schutz

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Bayern-Trainer Vincent Kompany nimmt Torwart Manuel Neuer in Schutz

Der erste Platzverweis in 866 Profi-Spielen für Manuel Neuer leitete das Pokal-Aus des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen ein. Trotz des Fehlers nimmt FCB-Coach Vincent Kompany seinen Keeper in Schutz: "Das ist Fußball und das gehört dazu."

Eigentlich war der FC Bayern etwas besser im Spiel als der Gegner aus Leverkusen, doch in der 17. Minute wurde alles auf den Kopf gestellt. Denn Manuel Neuer, der einst für sein revolutionäres und aktives Torwart-Spiel gefeiert wurde, machte einen ungewöhnlichen Fehler.

Der Münchner Schlussmann kam aus seinem Tor und erwischte außerhalb des Strafraums statt Ball nur Gegenspieler Jeremie Frimpong. Eine klare Rote Karte. Die erste für Neuer in 866 Profi-Spielen.

FC Bayern: Premieren-Rot für Neuer

Obwohl die Bayern den Platzverweis scheinbar gut verkrafteten, spielte er dennoch eine klare Rolle beim Pokal-Aus des Rekord-Champions. Doch Trainer Vincent Kompany wollte Neuer nicht den schwarzen Peter zuschieben: Sein Kapitän habe "eine Entscheidung getroffen. Es war knapp. Das ist Fußball und das gehört dazu."

Ähnlich sah es auch Bayern-Präsident Herbert Hainer: "Das sind Entscheidungen von Millisekunden, da kann man ihm keinen Vorwurf machen."

Neuer selbst äußerte sich im Anschluss an die Partie einsichtig: "Da ich den Ball nicht berührt habe, kann man die Entscheidung nachvollziehen", sagte er. Aber der Platzverweis tue "natürlich weh. Das ist spielentscheidend gewesen."

So ist für den erfolgsverwöhnten FC Bayern früh in der Saison der erste Titel futsch. Und es ist damit das fünfte Jahr in Folge, in dem die Bayern nicht den Pokal in den Berliner Nachthimmel recken werden. Das gelang zuletzt 2020 - ausgerechnet gegen Bayer Leverkusen.

Man könne die Niederlage "nicht schön reden", resümierte Kompany, der trotzdem auch Positives mitnahm: "Wenn diese Energie bleibt, werden wir noch viel gewinnen. Diesen Pokal in dieser Saison nicht. Aber diese Mannschaft kann weiter wachsen, sie bekommt ihre Momente."

Man werde ab Mittwoch "wieder Vollgas geben", schloss der Bayern-Trainer.