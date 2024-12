FC Bayern bastelt an 100-Mio.-Vertrag für Musiala

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Jamal Musiala soll seinen Vertrag in München unbedingt verlängern

Beim FC Bayern gibt es weiterhin gleich mehrere Top-Spieler, deren Zukunft über den Sommer 2025 hinaus noch ungeklärt ist. Neben Stammspielern wie Joshua Kimmich, Leroy Sané oder Alphonso Davies, die allesamt nach Saisonende auslaufende Verträge besitzen, geht es vor allem um Jamal Musiala. Der derzeit wertvollste Spieler im Klub genießt oberste Priorität bei den Klubbossen in München.

Sportvorstand Max Eberl selbst hatte sich im Rahmen des Bundesliga-Topspiels bei Borussia Dortmund (1:1) zum Stand der Vertragsgespräche mit dem 21-Jährigen geäußert, mit dem der deutsche Rekordmeister unbedingt vorzeitig über 2026 hinaus verlängern will.

"Das ist nicht 'Wünsch dir was'. Was ich sagen kann, ist, dass wir sehr, sehr intensiv sprechen, gut sprechen, viel sprechen. Dann müssen sich zwei Parteien einigen", wurde Eberl am letzten Samstag zitiert.

Wie die "Sport Bild" nun vorrechnete, geht es bei dem neuen Arbeitspapier für Musiala um nicht weniger als den größten Vertrag der Vereinsgeschichte des FC Bayern.

Der deutsche Rekordmeister ist bestrebt, mit dem Superstar einen top-dotierten Vertrag mit maximaler Laufzeit auf den Weg zu bringen. Ab Januar 2025 wäre eine Laufzeit bis zum Sommer 2030 theoretisch möglich, also ein neuer Fünfeinhalbjahresvertrag für Musiala.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll dem Offensivspieler dabei ein Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro offeriert werden. In Summe wäre es laut "Sport Bild" das erste Arbeitspapier in der Geschichte des FC Bayern, das ein Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro an Gehaltszahlungen übersteigen würde.

Beide Parteien wollen Zusammenarbeit fortsetzen

Eine irre Summe, die der deutsche Rekordmeister aber wohl bereit ist, für seinen gegenwärtig besten Spieler im Kader zu bezahlen.

Jamal Musial konnte zwar am Dienstagabend das Aus im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen nicht verhindern, spielte die letzten Monate trotzdem Fußball auf Weltklasse-Niveau. Insgesamt hat der gebürtige Stuttgarter wettbewerbsübergreifend schon zehn Saisontore erzielt. So treffsicher schon in der Hinrunde war der Nationalspieler bis dato noch nie in seiner Karriere.

Nach Informationen des Fachmagazins sollen beide Vertragsparteien "klar die Bereitschaft signalisiert" haben, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen. Wann es den großen Durchbruch in den laufenden Verhandlungen geben könnte, ist im Moment aber noch offen.