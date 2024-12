Überraschende Kehrtwende: HSV denkt bei Abwehr-Talent um

IMAGO/Grant Hubbs

William Mikelbrencis darf wohl doch beim HSV bleiben

2022 war William Mikelbrencis als 18-Jähriger zum Hamburger SV gekommen. Der große Durchbruch gelang dem Rechtsverteidiger in den letzten zwei Jahren nicht, sodass immer wieder über einen Abschied aus der Hafenstadt spekuliert wurde. Dieser ist offenbar nun erst einmal vom Tisch. HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz findet lobende Worte für den Youngster.

Im zurückliegenden Sommer suchte der Hamburger SV noch nach einem Abnehmer, der William Mikelbrencis zu mehr Spielpraxis verhelfen kann. Hinter dem erfahrenen Millionen-Neuzugang Silvan Hefti und Eigengewächs Nicolas Oliveira blieb dem jungen Franzosen nur die Rolle als zweiter Backup rechts hinten. Dennoch blieb er beim HSV.

Doch nur wenigen Monate später scheint sich der Wind gedreht zu haben: Über starke Auftritte in der Regionalliga empfahl sich Mikelbrencis für Einsätze in der 2. Bundesliga. Zuletzt stand der 20-Jährige zweimal in Folge in der Startelf der Rothosen, wo er einen deutlich besseren Eindruck hinterließ als seine Konkurrenten auf der Position.

HSV: Großes Kuntz-Lob für William Mikelbrencis

Laut "Bild" ist ein Winterabschied des Juniorennationalspielers Frankreichs, der noch bis 2026 an den einstigen Bundesliga-Dino gebunden ist, somit vom Tisch. Stattdessen winkt dem Abwehr-Talent nun der Stammplatz auf der rechten Defensivseite der Hamburger. Auch HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz ist von der jüngsten Entwicklung begeistert.

"Wir haben ein kleines Gespräch geführt. Er hat die Situation angenommen, war in der U21 immer bei den Besten dabei. Von der Leistung, mit Assists und Toren. Die Regionalliga ist eine Plattform, um sich wieder in den Vordergrund zu spielen", erklärte der Ex-Profi und legte mit Blick auf die zurückliegende Partie beim KSC nach: "Er hat es wirklich gut gemacht."

Noch in der vergangenen Woche hatte das "Hamburger Abendblatt" vermeldet, dass Mikelbrencis einer von drei Profis ohne Perspektive bei den Hanseaten ist.