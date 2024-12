TV-Hammer! Klub-WM bei DAZN - und kostenlos

IMAGO/Markus Fischer

Die Klub-WM mit BVB und FC Bayern läuft kostenlos auf DAZN

Im kommenden Sommer steigt erstmals die Klub-WM in ihrem neuen Format. Als deutsche Vertreter sind Borussia Dortmund und der FC Bayern am Start. Fans können die Spiele des BVB und des deutschen Rekordmeisters sogar kostenlos sehen.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat sich DAZN die exklusiven TV-Rechte an der Klub-Weltmeisterschaft gesichert. Der Streaming-Dienstleister wird alle Spiele des Turniers gratis übertragen. Fans brauchen dafür nur einen DAZN-Account, aber ausdrücklich kein kostenpflichtiges Abonnement.

"Diese bahnbrechende Vereinbarung mit der FIFA ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von DAZN, die ultimative Unterhaltungsplattform für Sportfans auf der ganzen Welt zu werden", sagte Shay Segev, CEO Global der Plattform.

Laut "Bild" zahlt das Unternehmen für die Rechte eine Milliarde US-Dollar an die FIFA. Die Summe wäre vergleichbar mit den Kosten einer ganzen Bundesliga-Saison.

Das Kalkül hinter dem ungewöhnlichen Schritt: DAZN hofft, seine Reichweite weltweit zu stärken. Gerade in den USA will der Anbieter weiter wachsen. Durch das kostenlose Angebot sollen zudem neue Zuschauer für das Kerngeschäft gewonnen werden.

Lange Zeit hatte die FIFA nach einem passenden Medienpartner für ihr Prestigeprojekt gesucht. Ein Teil der üppigen Einnahmen wird auch an die teilnehmenden Vereine weitergereicht.

BVB und FC Bayern winkt Millionensumme

Die FIFA hatte den Klubs bereits jeweils mindestens 50 Millionen US-Dollar Preisgeld für die Teilnahme in Aussicht gestellt.

FIFA-Präsident Gianni Infantino kommentierte, er freue sich, dass "die FIFA in Zusammenarbeit mit DAZN und FIFA+ das Beste des Klubfußballs kostenlos in die ganze Welt bringen" werde. "Das bedeutet, dass jeder einzelne Fußballfan auf der ganzen Welt die besten Spieler der 32 besten Klubs bei der neuen Klub-Weltmeisterschaft sehen kann."

Die Gruppenphase des vierwöchigen Turniers mit 32 Mannschaften wird am Donnerstag (19:00 Uhr) in Miami ausgelost. Die WM selbst findet dann vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA statt.

Im neuen Format kämpfen 32 Mannschaften um den Titel, zwölf kommen aus Europa. Aus der Bundesliga sind der FC Bayern sowie der BVB mit dabei.

Inter Miami mit dem achtmaligen Weltfußballer Lionel Messi ist für das Eröffnungsspiel im Hard Rock Stadium gesetzt, das Endspiel wird vor den Toren New Yorks in New Jersey über die Bühne gehen.

Die weiteren Spielorte sind Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Nashville, Philadelphia, Seattle, Washington D.C. und Orlando, wo gleich zwei Arenen ausgewählt wurden.