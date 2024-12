Werder Bremen verkündet nächsten Winter-Transfer

IMAGO/Oliver Baumgart

Werder Bremens Talent Isak Hansen-Aarøen erhofft sich von der Leihe mehr Spielpraxis

Am Dienstag vermeldete Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen, dass Transfer-Flop Naby Keita auf Leihbasis zum ungarischen Meister Ferencvaros Budapest wechselt. Jetzt steht der nächste Abgang fest.

Das Kapitel Naby Keita ist für Werder Bremen vorerst beendet. Am Dienstag wurde der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler bei Ferencvaros Budapest vorgestellt. Dort wird der 29-Jährige, der seit einem internen Vorfall im April aussortiert war, bis Saisonende auf Leihbasis spielen. Ungarns Meister besitzt zudem eine Kaufoption.

Am Mittwoch verkündete der SV Werder seinen nächsten Winter-Abgang. Isak Hansen-Aarøen wird sich zum 1. Januar per Leihe bis Saisonende dem dänischen Erstligisten Aalborg BK anschließen. Das teilten die Hanseaten am Vormittag mit.

"Wir versprechen uns von der Leihe sehr viel und sind überzeugt, dass Isak in der Superliga in Dänemark auf einem höheren Niveau viel Spielzeit bekommen wird", wurde Peter Niemeyer, der Leiter Profifußball der Grün-Weißen, vom Klub zitiert.

Werder Bremen: Dänische Liga als perfekte Anlaufstelle?

Den Tabellenneunten der ersten dänischen Liga sieht Niemeyer als ideale Anlaufstelle für den norwegischen U21-Nationalspieler, der im Februar 2024 von der U21 von Manchester United nach Bremen gewechselt war.

"Aalborg setzt auf junge, talentierte Spieler, so dass Isak gut in die Mannschaft und das Konzept des Klubs passt", erklärte Niemeyer weiter: "Für Isak ist es wichtig, konstant auf einem hohen Niveau zum Einsatz zu kommen. Die Leihe nach Dänemark ist dafür eine sehr gute Option."

Ende März hatte Hansen-Aarøen im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg sein Debüt bei den Werder-Profis gefeiert. Bremens Cheftrainer Ole Werner wechselte ihn in der 79. Spielminute ein.

In der laufenden Saison kommt der offensive Mittelfeldspieler bisher nur auf zwei Spiele für Werders Regionalliga-Mannschaft, in denen er auch ein Tor erzielen konnte. Bei den Profis saß er acht mal in der Bundesliga auf der Bank, ohne zum Einsatz zu kommen.