Comeback in Mainz? Eberl gibt Update zu Kane

IMAGO/Joachim Bywaletz

Harry Kane fehlt dem FC Bayern momentan

Beim 5:1-Erfolg in der Champions League gegen Schachtar Donezk kam der FC Bayern auch ohne seinen verletzten Goalgetter Harry Kane gut zurecht. Dennoch steht außer Frage, dass der Engländer einer der wichtigsten Spieler im Kader des deutschen Rekordmeisters ist. Sein Comeback wird von vielen Fans herbeigesehnt - am Dienstagabend hat Sportvorstand Max Eberl ein Update gegeben.

Demnach muss der FC Bayern aller Voraussicht nach auch im vorletzten Spiel des Jahres noch auf Kane verzichten. Der 31-Jährige ist zwar wieder ins Training mit Ball eingestiegen, doch eine Rückkehr am Samstag (15:30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Mainz 05 käme noch zu früh.

"Er arbeitet voll professionell dafür, aber die Zeit ist knapp", erklärte Max Eberl. Zur Comeback-Tendenz sagte er: "Eher nein."

Kane hatte sich am 30. November im Klassiker beim BVB (1:1) einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und war schon in der 33. Minute ausgewechselt worden.

Seitdem hat der Routinier bereits die Begegnungen im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (0:1) sowie in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) verpasst. Auch am Dienstag war Kane einer von neun Verletzten, die Vincent Kompany nicht zur Verfügung standen.

FC Bayern denkt über Sturm-Backup nach

Wie wichtig Kane für den FC Bayern ist, zeigt ein Blick auf seine Saison-Statistik: In 19 Einsätzen traf der Kapitän der englischen Nationalmannschaft 20 Mal und bereitete neun weitere Tore vor. Allein in der Champions League netzte Kane fünfmal in fünf Partien.

Der erfahrene Offensivmann war im Sommer 2023 für 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach München gewechselt. Vorausgegangen war ein zäher Transferpoker.

Nach Kanes jüngstem Ausfall ist rund um die Säbener Straße eine Debatte über die Notwendigkeit eines Backup-Stürmers entbrannt. Aktuell befindet sich kein anderer klassischer Neuner im Kader.

Als möglicher Kandidat gilt Jonathan David vom französischen Königsklassen-Teilnehmer OSC Lille. Der Kanadier ist im kommenden Sommer ablösefrei zu haben.